Ciencia: Los espermatozoides tienen un reloj biológico, está escondido en su ARN

Esto se identificó en una investigación realizada con espermatozoides de ratones machos por un equipo de la Universidad de Nevada dirigido por Tong Zhou y publicada en The Embo Journal.

Los hallazgos podrían ayudar a comprender por qué concebir a una edad avanzada aumenta los riesgos para la salud del feto.

Hasta ahora, la mayoría de las investigaciones sobre este problema se han centrado en los cambios en el ADN relacionados con el envejecimiento, pero los espermatozoides contienen una amplia variedad de moléculas, incluyendo secuencias de ARN que pueden variar en longitud.

Ahora, mediante una herramienta innovadora, los investigadores descubrieron que los cambios en la longitud de estas moléculas de ARN podrían desempeñar un papel clave en el aumento de los riesgos para la salud del embrión.

De hecho, se observó un aumento en el porcentaje de cadenas de ARN más largas en las cabezas de los espermatozoides de ratones mayores. Este hallazgo, señalan los investigadores, es contradictorio, considerando, por ejemplo, que con la edad, las moléculas de ADN acumulan daño y se fragmentan.

"Esperábamos que el ARN también siguiera este patrón. En cambio, encontramos lo contrario: ARN específicos de los espermatozoides se alargan con la edad", afirmó Qi Chen, autor principal del estudio.

El mismo cambio asociado al envejecimiento se ha observado en los espermatozoides humanos, un hallazgo que podría sentar las bases para mejorar las técnicas de reproducción asistida.

"Si ahora podemos identificar las enzimas que impulsan este cambio, podríamos convertirlas en dianas para intervenciones destinadas a mejorar la calidad del esperma en hombres mayores", concluyó Chen. (ANSA)