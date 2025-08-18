Ciencia: Los organoides cerebrales contra el Alzheimer
Derivados de células madre, ayudan para terapias
- 1 minuto de lectura'
El estudio, dirigido por la Universidad Tecnológica de Shanghái (China) y publicado en la revista Stem Cell Reports, permitió reconstruir en el laboratorio las alteraciones tempranas típicas de las raras formas hereditarias de Alzheimer que comienzan en la edad adulta temprana.
Los organoides, obtenidos a partir de células madre de pacientes, presentan características específicas de la enfermedad de Alzheimer, como niveles elevados de proteína amiloide, menor número de neuronas maduras y mayor muerte celular.
Entre las alteraciones genéticas identificadas se encuentra una disminución en la expresión del gen TMSB4X, que produce una proteína antiinflamatoria llamada timosina beta-4. Al igual que en los organoides cerebrales, la expresión génica también se redujo en neuronas extraídas post mortem de pacientes con Alzheimer.
Los organoides tratados con timosina beta-4 mostraron una reducción del amiloide, un aumento de neuronas sanas y la normalización de la expresión génica.
Se obtuvieron resultados similares en ratones con enfermedad de Alzheimer familiar, donde la terapia también redujo la inflamación y previno la hiperactivación neuronal, un rasgo distintivo del Alzheimer.
Los resultados del estudio demuestran que los organoides cerebrales pueden representar una herramienta poderosa para identificar nuevos enfoques terapéuticos en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Se requieren más estudios para verificar la seguridad y eficacia de la timosina beta-4 en pacientes. (ANSA).
