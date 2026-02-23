Ciencia: Los organoides musculares son la clave para el deterioro tumoral
Obtenidos de células estaminales humanas, abren nuevos tratamientos
Este es el resultado de un estudio internacional coordinado por Anna Urciuolo, de la Universidad de Padua, y publicado en la revista Cell Reports Methods.
La investigación, en la que también participaron el Instituto Teletón de Genética y Medicina de Pozzuoli (Tigem) y la Universidad de Bolonia, abre así la puerta a nuevos tratamientos y reduce el uso de pruebas en animales.
La llamada "caquexia tumoral" es un síndrome que se caracteriza principalmente por la pérdida de masa muscular y, a menudo, también de grasa, que no se puede detener simplemente comiendo más.
Provoca debilidad y fatiga extremas y puede comprometer la respuesta del paciente a la quimioterapia y sus posibilidades de supervivencia.
Para intentar arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes a la caquexia, para la que aún faltan terapias efectivas, los investigadores desarrollaron nuevos organoides musculares más precisos utilizando células madre pluripotentes inducidas: se trata de células adultas reprogramadas genéticamente para volver a un estado similar a una célula madre, capaz de generar cualquier tejido.
"Disponer de un modelo de músculo esquelético humano en el laboratorio -afirmó Urciuolo- en el que podemos estudiar los mecanismos moleculares que subyacen a la caquexia muscular inducida por cáncer abre nuevas perspectivas para comprender e identificar posibles objetivos terapéuticos específicos para humanos".
"Estas perspectivas, en el futuro, podrían extenderse también al estudio de otras patologías, que afectan directa o indirectamente al músculo esquelético", concluyó (ANSA).