Ciencia: Los organoides musculares son la clave para el deterioro tumoral

Este es el resultado de un estudio internacional coordinado por Anna Urciuolo, de la Universidad de Padua, y publicado en la revista Cell Reports Methods.

La investigación, en la que también participaron el Instituto Teletón de Genética y Medicina de Pozzuoli (Tigem) y la Universidad de Bolonia, abre así la puerta a nuevos tratamientos y reduce el uso de pruebas en animales.

La llamada "caquexia tumoral" es un síndrome que se caracteriza principalmente por la pérdida de masa muscular y, a menudo, también de grasa, que no se puede detener simplemente comiendo más.

Provoca debilidad y fatiga extremas y puede comprometer la respuesta del paciente a la quimioterapia y sus posibilidades de supervivencia.

Para intentar arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes a la caquexia, para la que aún faltan terapias efectivas, los investigadores desarrollaron nuevos organoides musculares más precisos utilizando células madre pluripotentes inducidas: se trata de células adultas reprogramadas genéticamente para volver a un estado similar a una célula madre, capaz de generar cualquier tejido.

"Disponer de un modelo de músculo esquelético humano en el laboratorio -afirmó Urciuolo- en el que podemos estudiar los mecanismos moleculares que subyacen a la caquexia muscular inducida por cáncer abre nuevas perspectivas para comprender e identificar posibles objetivos terapéuticos específicos para humanos".

"Estas perspectivas, en el futuro, podrían extenderse también al estudio de otras patologías, que afectan directa o indirectamente al músculo esquelético", concluyó (ANSA).