Ciencia: Los sueños se pueden controlar para aumentar la creatividad

Los investigadores reclutaron a 20 participantes y les dieron una serie de acertijos para resolver en tres minutos, cada uno asociado a una banda sonora específica.

Los voluntarios fueron monitorizados durante el sueño mediante polisomnografía, una técnica que permite la identificación precisa de las diferentes etapas del sueño.

Cuando los participantes entraron en el sueño REM, caracterizado por movimientos oculares rápidos y la posibilidad de experimentar sueños lúcidos (donde el soñador es consciente de estar soñando), los investigadores reprodujeron bandas sonoras asociadas con algunos de los acertijos sin resolver.

Este procedimiento, conocido como Reactivación Dirigida de la Memoria (TMR), consiste en presentar estímulos sensoriales durante el sueño para reactivar selectivamente las experiencias aprendidas durante la vigilia.

Los resultados muestran que la técnica tuvo un impacto significativo en el contenido de los sueños y la capacidad para resolver problemas al despertar. El 75% de los participantes reportó sueños con imágenes, fragmentos o ideas relacionadas con los rompecabezas sin resolver.

En concreto, en 12 de 20 casos, los sueños se referían con mayor frecuencia a rompecabezas estimulados por sonidos que a aquellos no reactivados durante el sueño. Se observó una mejora significativa en el rendimiento en este grupo: los rompecabezas "reactivados" se resolvieron en el 42% de los casos, en comparación con el 17% de aquellos no asociados con estímulos sonoros durante el sueño REM.

Según los autores del estudio, aunque estos resultados no demuestran definitivamente una relación causal entre soñar con un problema y su solución, sí indican que la reactivación de la memoria dirigida durante el sueño REM puede promover procesos de reelaboración creativa.

Por lo tanto, el estudio representa un paso importante hacia la comprensión del papel funcional de los sueños en la creatividad y la resolución de problemas (ANSA).