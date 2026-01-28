Ciencia: Los tumores, capaces de regenerar los nervios y la médula espinal

La investigación, liderada por la Universidad de Verona y la Universidad de Milán, y publicada en la revista científica Immunity, se centró en los llamados macrófagos asociados al tumor (Tumor-Associated Macrophages, TAM), células que en el contexto del cáncer pueden ser "reeducadas" por el microambiente tumoral.

Los macrófagos son células "centinela" del sistema inmunitario, fundamentales para la defensa del organismo. En los tumores, sin embargo, pueden favorecer la progresión de la enfermedad. Al estudiar este comportamiento, los investigadores descubrieron que los TAM tienen la capacidad de promover directamente el crecimiento y la maduración de las neuronas.

Experimentos realizados en ratones genéticamente modificados para reproducir el sarcoma mostraron que los macrófagos asociados al tumor incrementan la infiltración de nervios en la masa tumoral, contribuyendo a una mayor agresividad del cáncer y a la formación de metástasis. No obstante, cuando estas mismas células fueron evaluadas en modelos experimentales de lesión grave y completa de la médula espinal, demostraron un efecto beneficioso.

En esos modelos, los TAM favorecieron la recuperación motora, redujeron la espasticidad y estimularon la regeneración del tejido nervioso. Además, la administración repetida de estas células mejoró la supervivencia neuronal y la regeneración de los axones —las fibras que transmiten los impulsos nerviosos—, promoviendo también la formación de nuevos vasos sanguíneos y un mejor aporte de oxígeno y nutrientes.

"Las mismas células que favorecen la inervación de los tumores pueden ser aprovechadas para promover la regeneración del tejido nervioso tras una lesión del sistema nervioso central", explicó Ilaria Decimo, coordinadora del estudio. En la misma línea, Massimo Locati señaló que la identificación de estos mecanismos "abre, por un lado, la posibilidad de reducir el efecto pro-tumoral de la inervación y, por otro, de desarrollar futuras terapias dirigidas a la regeneración nerviosa".

El estudio fue financiado con fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) en el marco del proyecto Mnesys, además de recursos del proyecto europeo Hermes y del apoyo de asociaciones de pacientes.

En la investigación participaron también el IRCCS Humanitas Research Hospital de Rozzano, el IRCCS Istituto Auxologico Italiano de Milán, el Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) de Leipzig, el University College London y el Francis Crick Institute de Londres. (ANSA).