Ciencia. Los vehículos eléctricos no suponen un riesgo mayor para los peatones que los vehículos convencionales.

Los vehículos eléctricos (VE) no son más peligrosos para los peatones que los coches tradicionales de gasolina o diésel, según un nuevo estudio de la Universidad de Leeds (Reino Unido) sobre las colisiones entre peatones y automóviles en el Reino Unido.

El trabajo, publicado en 'Nature Communications', no encontró diferencias significativas en las tasas de víctimas peatonales entre los vehículos eléctricos y los vehículos convencionales. También descubrió que, en estos accidentes, las lesiones sufridas por peatones no fueron más graves cuando fueron causadas por un vehículo eléctrico que por un automóvil no eléctrico, a pesar del mayor peso de los vehículos eléctricos.

Así, se descubrió que, con alrededor de 250.000 millones de millas recorridas por automóviles en el Reino Unido cada año, las tasas promedio de accidentes de peatones fueron 57,8 para vehículos eléctricos y 58,9 para vehículos no eléctricos, por cada mil millones de millas recorridas, entre los años 2019 y 2023.

El profesor Zia Wadud, del Instituto de Estudios de Transporte y de la Escuela de Ingeniería Química y de Procesos de Leeds, comenta que esperaba que los hallazgos disiparan cualquier concepto erróneo sobre la seguridad de los vehículos eléctricos. "Había dos preocupaciones sobre los vehículos eléctricos y la seguridad vial. En primer lugar, si los vehículos eléctricos aumentarían el número de colisiones con peatones por ser más silenciosos que los vehículos tradicionales".

En segundo lugar, en caso de colisión, se investigó si las lesiones de los peatones serían más graves al involucrar un vehículo eléctrico debido a su mayor peso. Los resultados mostraron que no es así. Una posible explicación de los hallazgos, sugiere el profesor Wadud, es que debido a que la mayor parte de la flota de vehículos eléctricos es mucho más nueva y más cara, los vehículos generalmente tienen mejores tecnologías de seguridad que la mayoría de los vehículos con motor de combustión interna en la carretera hoy en día, lo que los ayuda a evadir choques o limitar el impacto.

Los vehículos eléctricos suelen pesar unas 0,3 toneladas métricas más que los coches convencionales debido al peso de sus baterías, equivalente a unas cinco lavadoras. Esto generó preocupación por la posibilidad de que pudieran causar lesiones más graves a los peatones. Sin embargo, el estudio no halló evidencia estadística de que las lesiones relacionadas con los vehículos eléctricos fueran más graves.

Los primeros vehículos eléctricos se caracterizaron inicialmente por ser muy silenciosos, lo que generó temores de más accidentes a baja velocidad con peatones involucrados. Sin embargo, desde julio de 2019, todos los nuevos tipos de vehículos eléctricos e híbridos deben estar equipados con el Sistema de Alerta Acústica Vehicular (AVAS), lo que significa que emiten un sonido al moverse, lo que reduce el riesgo.

El estudio distingue los vehículos totalmente eléctricos de los híbridos, que combinan parte de la energía de la batería con motores de combustión. Investigaciones anteriores solían agrupar los híbridos con los vehículos eléctricos, lo que, según el profesor Wadud, distorsiona los resultados.

Aportando más datos, el estudio analizó datos de colisiones de la base de datos de seguridad vial STATS19 de Gran Bretaña, el conjunto de datos oficial del Departamento de Transporte que se utiliza para registrar y analizar las colisiones de tráfico reportadas a la policía en todo el país. Se utilizaron las cifras más recientes disponibles, de 2019 a 2023. Según estos datos, 71.979 peatones fueron atropellados por coches, taxis o vehículos de alquiler en ese periodo. De estos, los vehículos híbridos causaron 5.303 víctimas (7,36%), mientras que los vehículos eléctricos causaron 996 víctimas (1,38%). Los 65.680 incidentes restantes (91,25%) se produjeron con vehículos convencionales.

Aunque las cifras de accidentes de vehículos eléctricos y convencionales difieren significativamente, cuando se consideran los kilómetros recorridos y el volumen de vehículos en la carretera, sus tasas de accidentes son muy similares. Las cifras combinan lesiones leves y graves, además de las muertes. El estudio también desarrolló un modelo estadístico independiente para comparar la gravedad de las lesiones entre los distintos grupos de vehículos.

De esta forma, en este estudio, los híbridos mostraron tasas de accidentes peatonales más altas que los vehículos eléctricos y convencionales: 120,14 por cada mil millones de millas. El profesor Wadud sostiene que esto podría deberse a su uso considerable como vehículos de alquiler privado en el Reino Unido. Esto significa que acumulan un kilometraje mucho mayor que el coche promedio y se utilizan principalmente en el centro de las ciudades y sus alrededores, lo que aumenta la probabilidad de accidentes con peatones. Sin embargo, aunque los híbridos están involucrados en más colisiones, las lesiones tienden a ser menos graves que las causadas por los automóviles convencionales.

Por otra parte, los riesgos que los vehículos deportivos utilitarios (SUV) representan para los usuarios vulnerables de la vía pública se han destacado en algunos informes periodísticos. Si bien este estudio no analizó las tasas de accidentes de los SUV, sí reveló que los SUV de gran tamaño sí aumentan la probabilidad de lesiones más graves para los peatones en caso de colisión.

El profesor Wadud destaca: "Deberíamos preocuparnos menos por los peligros potenciales de los vehículos eléctricos y más por la creciente prevalencia de los SUV en las carreteras del país. Ya sean eléctricos o convencionales, estos vehículos más grandes y pesados no solo representan mayores riesgos para la seguridad, sino que también ocupan más espacio en la carretera y emiten más carbono a lo largo de su vida útil".

La electrificación de vehículos se considera una vía importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte. El uso de vehículos eléctricos se fomenta activamente mediante políticas gubernamentales en muchos países, incluido el Reino Unido. Por ello, el número de vehículos eléctricos ha aumentado rápidamente, por lo que es más importante que nunca comprender su impacto general.

De esta forma, Wadud concluye: "Una de las formas en que podemos combatir el cambio climático es descarbonizando el transporte, y el cambio de conductores a vehículos eléctricos es un aspecto importante de ello. Estos hallazgos sugieren que podemos asegurar al público y a los responsables políticos que los vehículos eléctricos no solo son mejores para el planeta, sino que tampoco representan un riesgo mayor para los peatones que los vehículos de gasolina o diésel actuales en la carretera".