Ciencia: luna, la NASA modifica el cohete y China elige los sitios

La NASA decidió modificar significativamente sus planes, posponiendo el alunizaje inicialmente previsto para Artemis III hasta no antes de 2028, con la próxima misión, Artemis IV.

Mientras tanto, 2030 sigue siendo la fecha fijada para que los "taikonautas", como se conoce a los astronautas chinos, pisen la Luna por primera vez.

La carrera estadounidense se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo: mientras la NASA está ocupada resolviendo el problema con el cohete Space Launch System puesto de manifiesto durante las últimas pruebas, con el objetivo de lanzar la misión Artemis II en abril, anunció la decisión de sustituir la etapa superior del cohete a partir de la misión Artemis IV.

Mientras tanto, China ejerce presión: un estudio publicado en la revista Nature Astronomy y dirigido por la Universidad de Geociencias de Wuhan (China) identificó cuatro posibles lugares de aterrizaje en la región conocida como Rimae Bode. Esta zona se considera de gran valor científico debido a que contiene diversos tipos de terreno y materiales capaces de revelar vastos períodos de la historia lunar, comenzando con eventos volcánicos ocurridos entre 3200 y 3700 millones de años atrás.

Para estudiar la zona, los investigadores dirigidos por Jun Huang utilizaron imágenes y mediciones tomadas por instrumentos en órbita lunar, lo que les permitió identificar cinco formaciones diferentes dentro de Rimae Bode, como llanuras de lava basáltica y valles creados por la actividad volcánica y tectónica, que los taikonautas podrían explorar. El sitio dista mucho de las hipótesis planteadas para el programa Artemis, cuyo objetivo sería el polo sur lunar.

Sin embargo, la misión estadounidense atraviesa un período de considerable incertidumbre que podría beneficiar a sus adversarios.

Reemplazar la etapa superior del cohete SLS fue necesario porque el componente utilizado actualmente, la Etapa de Propulsión Criogénica Provisional (ICPS) de la empresa estadounidense United Launch Alliance, ya no se fabrica. La NASA optó inicialmente por reemplazarla por la Etapa Superior de Exploración (EUS) en construcción por Boeing, pero el aumento de los costos y los retrasos acumulados llevaron a la decisión de abandonar este proyecto en favor de la etapa superior del Centaur 5 de ULA, actualmente utilizada en cohetes Vulcan que ya tuvieron cuatro lanzamientos exitosos.

Según documentos proporcionados por la NASA, Centaur 5 es la única vía posible para evitar modificaciones importantes en los sistemas existentes.

La agencia espacial estadounidense también está modificando su estrategia para el programa Artemis, con el objetivo de estandarizar al máximo la configuración del cohete para evitar cambios significativos entre misiones y minimizar los riesgos.

"Con la creciente competencia de nuestro principal adversario geopolítico, debemos acelerar, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, refiriéndose a China. (ANSA).