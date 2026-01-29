Ciencia: Misteriosas huellas de dinosaurio decodificadas con la ayuda de IA

Fueron decodificadas por una aplicación basada en inteligencia artificial, DinoTracker, desarrollada por un equipo de investigadores del Centro de Investigación Helmholtz-Zentrum de Berlín.

La aplicación, según se informa en la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias, permite a investigadores y aficionados subir una imagen o un boceto de la huella directamente desde su teléfono inteligente, lo que proporciona un análisis inmediato.

Las huellas fosilizadas de dinosaurios son vestigios cruciales de la vida prehistórica, pero su interpretación es notoriamente difícil.

Los métodos tradicionales requieren completar una serie de formularios en una computadora, con datos que ya pueden estar distorsionados por las creencias de quienes los introducen.

Para superar estos problemas, los investigadores dirigidos por Gregor Hartmann y Steve Brusatte utilizaron algoritmos avanzados que permiten a las computadoras autoentrenarse, aprendiendo de casi 2000 huellas fósiles y millones de sus variantes, que se procesaron para simular posibles cambios, como el desplazamiento de los bordes.

La IA identificó ocho características clave, como la separación entre los dedos y la posición del talón, que permiten identificar el tipo de dinosaurio que dejó la huella.

Lo más interesante que descubrió la aplicación es que algunas huellas dejadas hace más de 200 millones de años comparten muchas características con aves extintas y modernas.

Esto sugiere que las aves podrían haberse originado decenas de millones de años antes de lo que se creía, o que algunos dinosaurios primitivos, por pura coincidencia, poseían patas muy similares a las de los animales modernos (ANSA)