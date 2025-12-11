Ciencia.- Morant, en Renowagro 2025: "Necesitamos soluciones innovadoras para que los avances también lleguen al campo"

VALENCIA, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado, en la inauguración del IV Encuentro Internacional Renowagro en València, el compromiso del Gobierno con el campo español, con el que ha asegurado que se actúa de forma coordinada.

"Necesitamos soluciones innovadoras para que los avances y las transformaciones también lleguen al campo. Hemos elegido hacer ciencia, hacer innovación y hacer futuro, también desde el campo", ha manifestado en su intervención en el congreso celebrado en el Palau de les Arts, informa el Ministerio.

Morant ha defendido el valor del sector agroalimentario español, cuarto mayor exportador de alimentos de la Unión Europea y el séptimo del mundo: "Tenemos un sector potente, diverso y cada vez más innovador".

También ha destacado la necesidad de hacer frente al cambio climático y al negacionismo climático: "Defender la ciencia es defender al campo. Negar la emergencia climática desarma a quienes más la sufren, los agricultores".

En esta línea, ha reiterado el compromiso del Gobierno con la ciencia, con un aumento del 60% de la inversión en I+D desde 2018. Según ha explicado, este crecimiento ha permitido que la inversión en I+D en el sector agroalimentario represente el 5,4% del gasto total estatal: "Hoy el campo cuenta con más recursos y apoyos que nunca para llevar a cabo proyectos innovadores y adquirir el conocimiento necesario".

El IV Encuentro Internacional Renowagro 2025 está organizado por Fertinagro Biotech, Premio Nacional de Innovación 2025 en la categoría de gran empresa innovadora que otorga el Ministerio de Ciencia, y cuenta con el asesoramiento científico de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CSIC.