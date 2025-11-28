Ciencia.- Morant promete contundencia y "las decisiones que hagan falta" para que el CNIO quede "libre de cualquier mala conducta"

VALENCIA, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha prometido contundencia y la adopción de "las decisiones que hagan falta" para que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) quede "libre, salvaguardado y protegido de cualquier mala conducta que se pueda haber tenido por parte de las personas que han estado ocupando sus plazas".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar este viernes el Hospital La Fe de València, después de la reordenación organizativa aprobada esta semana por el Patronato del CNIO, que manifestó también colaboración total con la justicia y absoluta determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir.

Morant ha prometido ser "muy clara y muy contundente" al respecto y ha advertido: "Si las irregularidades económicas no caben en nuestro país, en ninguna administración pública, todavía menos en un organismo que se dedica a hacer ciencia contra el cáncer. Cada euro que invertimos en ese centro tiene que ir destinado precisamente a hacer ciencia para luchar contra el cáncer".

Según ha recalcado, esta es "una prioridad de país" y por eso mismo ha garantizado que desde el Gobierno de España, junto al resto de miembros del Patronato del CNIO, van a ser "muy contundentes a la hora de investigar y de tomar las decisiones que haga falta para que el CNIO quede libre y, desde luego, salvaguardado y protegido de cualquier mala conducta que se pueda haber tenido por parte de las personas que han estado ocupando sus plazas más o menos dos décadas".

Al ser preguntada por la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestas irregularidades en la contratación en el CNIO, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha expuesto que el nuevo gerente "tomó posesión hace dos meses" y "uno de los encargos que tenía era obtener toda la información necesaria y poner negro sobre blanco la situación" de la institución y, "en el caso de que hubiese algún tipo de irregularidad, ponerla en conocimiento del Patronato y de la justicia".

En este sentido, ha enmarcado la decisión adoptada esta semana para reorganizar la entidad, una propuesta que ha partido precisamente del nuevo responsable. "Y eso es lo que se ha hecho, se han suprimido tres puestos de trabajo dentro de esa reorganización y también, además, el gerente informó al Patronato de que había detectado una actividad que podría ser irregular y que la ha puesto en conocimiento de la Fiscalía", ha informado la ministra.

Dicho esto, ha aprovechado para reivindicar que el CNIO es "el centro de investigación contra el cáncer más importante de España y el segundo más importante de Europa" y ha puesto en valor "la ciencia que se hace" en esta institución.