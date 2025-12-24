Ciencia: Otzi también tenía el virus del papiloma humano; se hallan rastros genéticos

Además de sufrir fracturas óseas, parásitos intestinales, caries, colesterol alto e intolerancia a la lactosa, probablemente también estaba infectado con el virus del papiloma humano (VPH16), una cepa responsable de numerosos cánceres genitales y de garganta.

Se hallaron rastros del virus en material genético extraído de su momia, así como en los restos de otro individuo conocido como Ust-Ishim, un Homo sapiens que vivió hace aproximadamente 45.000 años en Siberia occidental.

El estudio, realizado por biólogos de la Universidad Federal de San Pablo (Brasil), se compartió en la plataforma bioRxiv.

Si los resultados (aún no revisados por pares para su publicación en una revista científica) se confirman, podrían llenar un vacío en la historia evolutiva de estos virus oncogénicos, demostrando que su coexistencia con los humanos se remonta a tiempos antiguos.

"Tenemos la evidencia más antigua del HPV", afirma la bioinformática Juliana Yazigi, primera autora del estudio.

Los virus identificados parecen ser los más similares al tipo de VPH que, según un estudio previo, se originó en los neandertales. Para estar presente en Ötzi y Ust-Ishim, individuos separados por aproximadamente 40.000 años y 5.000 kilómetros, esta variante del HPV debe haber circulado en nuestra especie durante mucho tiempo. Tanto, de hecho, que es más probable que nuestra especie transmitiera el HPV16 a los neandertales que al revés.

"Es un descubrimiento muy interesante", comenta al sitio web Science el genetista Ville Pimenoff, de la Universidad de Oulu (Finlandia), que no participó directamente en el estudio.

"El Homo sapiens —concluye— estuvo sustancialmente infectado por estos virus durante toda su existencia". (ANSA).