Ciencia: Óvulos y espermatozoides fruto de un cambio estructural del ADN

Este hallazgo, que podría abrir nuevas vías en la investigación de la infertilidad y la producción de gametos en el laboratorio, se publicó en la revista Nature Structural & Molecular Biology.

Los resultados demuestran que cuando la célula germinal embrionaria está lista para la meiosis (la división que divide el material genético a la mitad para generar gametos, óvulos o espermatozoides), el centrómero de los cromosomas, la estructura central de sus cuatro brazos, se desplaza hacia el borde del núcleo celular y la estructura tridimensional del ADN se "relaja".

Este reposicionamiento parece ser esencial para la preparación para la meiosis y nunca se observó en modelos celulares cultivados in vitro, lo que podría explicar por qué este proceso es tan difícil de replicar en el laboratorio.

"Nuestro estudio descubrió una reestructuración previamente desconocida y, francamente, muy sorprendente de la arquitectura del genoma en las células germinales en desarrollo, que creemos que es fundamental para el correcto desarrollo de la meiosis", afirma la coordinadora Petra Hajkova del Laboratorio de Ciencias Médicas del Consejo de Investigación Médica.

"Nuestros hallazgos -concluyó- no solo actualizarán el conocimiento actual de los libros de texto, sino que serán fundamentales para nuestros esfuerzos por recapitular la meiosis y así completar el desarrollo de los gametos in vitro", actualmente uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevos tratamientos para la infertilidad. (ANSA).