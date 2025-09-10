Ciencia: Perseverance encuentra la señal más clara de vida antigua en Marte

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

LA NASA ha anunciado el descubrimiento de "la señal más clara de vida antigua en Marte" en una roca muestreada por su rover Perseverance el año pasado. La muestra, llamada "Sapphire Canyon', se recolectó en julio de 2024 de un conjunto de afloramientos rocosos en los bordes del valle de Neretva, un valle fluvial excavado por el agua que se precipitó hacia el cráter Jezero hace mucho tiempo.

"Hace un año encontramos lo que creemos que son signos de vida microbiana en la superficie de Marte. Así que la pusimos en manos de nuestros científicos para analizarla y preguntarles si creían que estos eran signos de antigua vida en Marte. Tras un año de revisión, nos han dicho que no pueden encontrar otra explicación, con lo que esta sería la señal más clara de vida que nunca antes hemos encontrado en Marte", declaró el administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, en rueda de prensa.

Se trata de la muestra marciana número 25 recolectada por Perseverance, extraída de una roca rica en vetas llamada "Cheyava Falls". Esta roca, con forma de punta de flecha, contiene características fascinantes que podrían ayudar a determinar si Marte albergó vida microscópica en un pasado remoto.

El rover Perseverance ha recolectado y sellado 28 muestras científicamente seleccionadas dentro de tubos prístinos como parte de la campaña de Retorno de Muestras de Marte. La siguiente etapa es traerlas a la Tierra para su estudio.