Ciencia: Primera medición del tiempo en el mundo infinitesimal

El hallazgo, publicado en la revista Newton, fue alcanzado por un equipo de investigación liderado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL).

La nueva medición permitirá comprender mejor el papel del tiempo en los fenómenos gobernados por la mecánica cuántica y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas en la búsqueda de materiales innovadores.

Conocer la duración de un evento cuántico puede ayudar a diseñar materiales con propiedades hasta ahora inalcanzables, clave para las tecnologías del futuro.

Gracias a la nueva técnica —basada exclusivamente en el comportamiento de partículas elementales— es posible medir fenómenos que ocurren en escalas del orden de una milmillonésima de una milmillonésima de segundo, como el tiempo que tarda un electrón en absorber un fotón.

El equipo coordinado por Hugo Dil partió de un principio físico fundamental: cuando un electrón absorbe una partícula de luz —es decir, un fotón— adquiere energía y puede salir de la estructura del material que lo contiene.

Este proceso puede seguir simultáneamente distintos caminos cuánticos, que interfieren entre sí y generan un patrón característico. Ese patrón contiene información sobre la duración del evento y puede ser analizado.

Los investigadores probaron la técnica en materiales con distintas estructuras atómicas y detectaron un comportamiento común: cuanto más simple es la estructura, mayor es la duración del evento.

En el cobre, que posee una estructura tridimensional, la transición fue extremadamente rápida, de apenas 26 milmillonésimas de una milmillonésima de segundo.

En materiales con estructuras bidimensionales, el proceso se ralentizó hasta entre 140 y 175 milmillonésimas de una milmillonésima de segundo, mientras que en estructuras aún más simples superó las 200.

Los resultados demuestran que el tipo de material influye de manera decisiva en la velocidad con que ocurre un fenómeno cuántico. (ANSA)