Ciencia. Publicado un catálogo global de la familia de angiospermas Putranjiváceas, con 223 especies de árboles

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

Un estudio internacional, en el que han participado investigadores del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha publicado un catálogo global de la familia de 'angiospermas Putranjiváceas', compuesto por un total de 223 especies de árboles.

El investigador del RJB-CSIC Alejandro Quintanar, en colaboración con la investigadora de la UAM Patricia Barberá y de los investigadores del Real Jardín Botánico de Edimburgo Alan Elliott y David J. Harris, han realizado este catálogo, organizado a modo de lista nomenclatural, de la familia 'Putranjiváceas', lo que supone un "hito" en la taxonomía del orden de 'angiospermas Malpighiales', al que estas plantas pertenecen.

Esta investigación, publicada en el 'Edinburgh Journal of Botany', ha compilado hasta 223 especies de árboles. En concreto, cuatro pertenecen al género del sudeste asiático 'Putranjiva' y 219 a 'Drypetes', distribuido en los trópicos de todo el mundo.

Los investigadores han indicado que las listas nomenclaturales constituyen el fundamento sobre el que se construye el conocimiento sistemático, ya que permiten ordenar y clarificar los nombres científicos y garantizar su correcta aplicación.

Se trata de un trabajo "especialmente valioso" porque no solo recopila los nombres correctos de las especies aceptadas, sino también sinónimos, tipos nomenclaturales, distribuciones geográficas, hábitat y toda aquella información biológica relevante publicada hasta el momento sobre las mismas. Además, se listan todos los nombres inválidos o erróneamente asignados a esta familia.

Quintanar ha destacado algunos aspectos de este estudio, como "su vinculación directa con dos bases de datos nomenclaturales globales y ampliamente reconocidas".

"Cada nombre está enlazado con los identificadores permanentes utilizados en el 'International Plant Names Index' y la 'World Flora Online'. Esta integración garantiza que los usuarios puedan acceder, con un solo clic, a datos fiables, actualizados y verificables, lo que eleva considerablemente y prolonga en el tiempo la utilidad práctica de este trabajo", ha añadido.

Así, los autores, como miembros de la 'Putranjivaceae Taxonomic Expert Network' han ofrecido este catálogo como "andamiaje básico" para futuras investigaciones en la familia.

"Al centralizar en una sola fuente toda la literatura relacionada, tipos, cambios taxonómicos previos y decisiones nomenclaturales, ilustraciones, distribución, hábitat, etc., este trabajo ofrece una base sólida tanto para taxónomos expertos e investigadores que se inician en el estudio del grupo y para tipo de usuarios más amplio, como recolectores, gestores de recursos naturales, etc.", ha indicado Quintanar.

Así, el investigador ha enfatizado en que la publicación de 'Las Putranjiváceas del Mundo' "no solo recoge el conocimiento actual sobre esta familia de plantas leñosas, sino que también refuerza su accesibilidad y fiabilidad mediante enlaces permanentes a recursos en línea, lo que la convierte en una herramienta de referencia para la comunidad científica".