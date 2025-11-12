Ciencia.- Reconocen la "vía prometedora" que abre la propuesta española de instalar el Telescopio de Treinta Metros en La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Observatorio Internacional del Telescopio de Treinta Metros (TIO) ha reconocido recientemente la "vía prometedora" y la "solidez" que supone la propuesta del Gobierno de España para que la isla de La Palma pueda albergar la instalación del Telescopio de Treinta Metros, que contaría con un respaldo estatal de US$400 millones.

Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que en un mensaje en la red social 'X' ha celebrado que, con este reconocimiento, España pueda "seguir trabajando para convertir el cielo canario en el principal observatorio astronómico del hemisferio norte".

"El board del Telescopio de Treinta Metros (TMT) reconoce la solidez de la propuesta del Gobierno de España y avanza en la hoja de ruta para instalarlo en La Palma", ha especificado la ministra.

OBSERVATORIO INTERNACIONAL

Morant se ha hecho eco así del anuncio de este martes del TMT International Observatory LLC (TIO LLC), que compartió en una nota como explora "la oportunidad potencial" que supone la instalación de un nuevo observatorio con sede en España, en relación a la propuesta enviada desde el Ejecutivo central para llevar al TMT a La Palma.

De este modo, si bien los miembros del Observatorio continúan las conversaciones sobre el futuro sitio de TMT, reconocen la "vía prometedora" que supone la propuesta del Gobierno de España para que el Observatorio "siga adelante" con el proyecto TMT.

Asimismo, puntualizan, el Observatorio desarrollará conjuntamente con el Ministerio de Ciencia "una hoja de ruta detallada" encaminada a la "potencial" realización del TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma.

SOBRE EL TMT

El TMT permitirá, con un espejo primario de 30 metros de diámetro, explorar el Universo con un nivel de detalle sin precedentes, desde el estudio de exoplanetas hasta el origen de galaxias y la materia oscura.

Actualmente, existen dos posibles lugares para albergar esta infraestructura, Hawái o Canarias.

En 2019, el Gobierno de España ya manifestó su voluntad de que el TMT se construyese en esta isla y ahora, seis años después, da un paso decisivo con una inversión estratégica que beneficiará a la Unión Europea, a España, a Canarias y especialmente a La Palma.