Ciencia: Regenerado el aliado del corazón, lo mantiene joven y sano

Por primera vez, una investigación italiana demuestra que es posible reconstruir la conexión entre este nervio y el corazón.

Publicado en la revista Science Translational Medicine, el resultado patentado es fruto de una investigación coordinada por la Escuela de Estudios Avanzados Sant'Anna de Pisa y fruto de un trabajo en equipo entre la medicina experimental y la bioingeniería aplicada a la investigación cardiovascular.

"Nuestros resultados demuestran que restaurar la conexión del corazón con el nervio vago derecho puede prevenir su envejecimiento", observa Vincenzo Lionetti, de la Unidad de Medicina Intensiva Traslacional (TrancriLab) del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud, quien coordinó la investigación en colaboración con el laboratorio del Instituto de Biorobótica, dirigido por Silvestro Micera. La primera autora del estudio es la cardióloga Anar Dushpanova, de TrancriLab.

La investigación indica que un requisito para mantener un corazón joven y sano es su inervación por los nervios vagos derecho e izquierdo. En particular, señalan los investigadores, el nervio vago cardíaco derecho parece ser un verdadero guardián de la salud de las células musculares cardíacas, los cardiomiocitos, y ayuda a preservar la longevidad del corazón independientemente de la frecuencia cardíaca.

"Cuando se pierde la integridad de la conexión con el nervio vago, el corazón envejece más rápidamente", observa Lionetti.

Por este motivo, el equipo de investigación ha demostrado que es posible restablecer la conexión del nervio vago derecho con el corazón, gracias a la creación de un conducto nervioso bioabsorbible, que facilita la regeneración del nervio vago.

"Hemos desarrollado un conducto nervioso bioabsorbible implantable, diseñado para promover y guiar la regeneración espontánea del nervio vago torácico a nivel cardíaco", afirma Eugenio Redolfi Riva, coautor de la patente de la neuroprótesis.

"Incluso la restauración parcial de la conexión entre el nervio vago derecho y el corazón es suficiente para contrarrestar los mecanismos de remodelación y preservar la contractilidad cardíaca efectiva", comenta Dushpanova.

"En conjunto, estos resultados -señala Lionetti- abren nuevas perspectivas para la cirugía cardiotorácica y de trasplantes, lo que sugiere que restaurar la inervación vagal cardíaca en el momento de la cirugía podría representar una estrategia innovadora para la protección cardíaca a largo plazo, cambiando el paradigma clínico del manejo de las complicaciones tardías asociadas con el envejecimiento cardíaco prematuro a su prevención".

Realizada gracias a una subvención europea FET (Future and Emerging Technologies) y, en parte, con el apoyo de los fondos PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, puesto en marcha tras la pandemia, Ndr) del Ecosistema de Salud de Toscana, la investigación se llevó a cabo en colaboración con la Scuola Normale Superiore, la Universidad de Pisa, la Fondazione Toscana G. Monasterio, el Instituto de Fisiología Clínica del CNR, la Universidad de Udine, GVM Care & Research, la Universidad Nacional Kazaja Al-Farabi, el Instituto Leibniz sobre el Envejecimiento de Jena y el Politécnico de Lausana.

