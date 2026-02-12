Ciencia: Se celebra el Darwin Day, homenaje al padre de la evolución

La jornada es una oportunidad para subrayar la importancia del método científico y del pensamiento crítico, que permitieron al autor de "El origen de las especies" observar, formular preguntas y desarrollar una teoría que sacudió el pensamiento dominante de su época y marcó una profunda revolución cultural y científica.

Son numerosas las iniciativas organizadas en toda Italia con motivo del Darwin Day, que se extenderán también en los próximos días. Del 12 al 22 de febrero, por ejemplo, el Sistema de Museos y Jardín Botánico de la Universidad de Módena y Reggio Emilia organiza talleres dedicados a la larga relación entre plantas e insectos polinizadores.

Este 12 de febrero será posible, entre otras actividades, participar en una excursión gratuita con raquetas de nieve por los bosques y praderas del Altiplano de Asiago, organizada por Asiago Guide, o asistir a una conferencia interactiva que invita al público a poner a prueba sus conocimientos sobre la evolución y sobre Darwin, propuesta por el Museo de la Naturaleza y del Hombre de Padua.

El 14 de febrero la cita será en el Muse - Museo de las Ciencias de Trento, que propone un evento musical para contar la evolución a través de ritmos y sonidos, y en el Círculo de Bolonia de la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas, que presenta una conferencia-espectáculo para ilustrar la aventura que llevó a Darwin a escribir su obra.

Al día siguiente se podrá elegir entre la excursión dedicada a la fauna local propuesta por el Ecomuseo de Argenta (Ferrara), las visitas-juego y talleres sensoriales organizados por el Acuario Cívico de Milán, y el paseo guiado para descubrir la flora del Parque del Delta del Po a cargo del Centro de Visitantes NatuRa de Rávena.

Las actividades continuarán también el 16 y 17 de febrero, por ejemplo en Lucca con un encuentro público dedicado a la "Citizen Science" para la protección de la biodiversidad, organizado por WWF Alta Toscana y la Asociación Fermento, o con una transmisión en línea para explorar la figura de Emma Wedgwood, esposa de Darwin, propuesta por el Observatorio Astronómico del Valle de Aosta. (ANSA).