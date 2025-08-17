Ciencia: Se pueden transferir conductas entre especies

Durante 35 millones de años, cortejaron a las hembras con cantos, pero modificar un solo gen les bastó para adoptar el comportamiento de otra especie, ofreciéndoles regalos.

El experimento fue realizado con moscas de la fruta por el Instituto Nacional Japonés de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (NICR) en colaboración con la Universidad de Nagoya.

"Hemos demostrado cómo podemos rastrear las raíces genéticas de comportamientos complejos como el intercambio de regalos nupciales para comprender que la evolución crea estrategias completamente nuevas que ayudan a las especies a sobrevivir y reproducirse", dijo Daisuke Yamamoto del NICT, quien coordinó la investigación con su colega Yusuke Hara, también del mismo instituto.

Mediante la activación de un solo gen, los investigadores lograron inducir a una especie de mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) a realizar un ritual de entrega de regalos que los individuos de esa especie nunca habían realizado antes, y que, en cambio, es típico de la especie Drosophila subobscura. Ambas especies divergieron evolutivamente hace 35 millones de años.

En condiciones normales, el macho de Drosophila melanogaster corteja a las hembras vibrando rápidamente sus alas para producir un canto, mientras que el macho de Drosophila subobscura lo hace regurgitando alimento y ofreciéndoselo como regalo. La razón de esta diferencia reside en un gen denominado "fruitless" o "fru", común a ambas especies y conocido por controlar el comportamiento de cortejo en los machos.

En ambas especies, el gen está presente en las neuronas que controlan la producción de insulina, la hormona que actúa como neurotransmisor en el cerebro.

Sin embargo, en las moscas que cortejan con regalos, las neuronas productoras de insulina están conectadas al centro de control del cortejo en el cerebro, mientras que en las moscas que cortejan con cantos, no lo están.

Utilizando embriones modificados con proteínas activadas por calor, los investigadores identificaron un grupo de alrededor de 18 neuronas productoras de insulina que controlan la proteína específica masculina FruM y están agrupadas en una parte del cerebro llamada pars intercerebralis.

"Cuando activamos el gen fru en las neuronas productoras de insulina de las moscas que cortejamos con canto para producir proteínas FruM, las células desarrollaron largas proyecciones neuronales y se conectaron al centro de cortejo cerebral, creando nuevos circuitos cerebrales que indujeron el cortejo con regalos", afirma el coautor Ryoya Tanaka, de la Universidad de Nagoya.

Esta es la primera vez que se observa un fenómeno de este tipo.

"Nuestros hallazgos —afirmó Hara— indican que la evolución de nuevos comportamientos no requiere necesariamente la aparición de nuevas neuronas; por el contrario, la reorganización genética a pequeña escala en algunas neuronas preexistentes puede conducir a la diversificación del comportamiento y, en última instancia, contribuir a la diferenciación de las especies". (ANSA).