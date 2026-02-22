Ciencia: Sedimentos revelan el clima de Antártida hace 23 millones de años

Así lo indican los resultados preliminares del proyecto internacional Swais2C (Sensibilidad de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental a 2 øC), en el que participan 29 investigadores de diez países.

Los sedimentos se obtuvieron mediante perforaciones en la zona más frágil del continente antártico, la parte occidental cercana a la Península Antártica, a unos 700 kilómetros de la base estadounidense de la Estación McMurdo. El pasado enero, el mismo proyecto de investigación realizó una perforación similar en el Mar de Ross.

"El análisis de sedimentos nos proporcionará información sobre cómo podrían responder las plataformas de hielo de la Antártida Occidental y el Mar de Ross a un aumento de temperatura superior a 2 grados Celsius", observa Huw Horgan, de la Universidad de Victoria en Nueva Zelanda y la ETH de Zúrich, además de codirector científico del proyecto.

"Los datos iniciales indican que los sedimentos datan de hace 23 millones de años y, por lo tanto, incluyen períodos en los que la temperatura media global fue 2 grados Celsius superior a la del período preindustrial", detalla.

Los sedimentos recolectados bajo el hielo constituyen un archivo crucial, ya que nos permiten reconstruir las condiciones de ese entorno en el pasado, durante los períodos más cálidos de la historia del planeta, y determinar si la plataforma de hielo de la Antártida Occidental podría verse afectada por el calentamiento global en el futuro, y en qué medida. Hasta ahora, esta última proyección se había basado únicamente en datos satelitales.

Según los expertos, si el hielo se derritiera por completo, el nivel del mar podría subir de 4 a 5 metros.

La variedad de sedimentos muestreados es muy rica, señala Molly Patterson, de la Universidad de Binghamton, también codirectora científica del proyecto.

Además del tipo de sedimento que se espera encontrar bajo el hielo de la Antártida Occidental, "observamos material típico del fondo oceánico abierto", explica, refiriéndose a fragmentos de conchas y restos de organismos marinos que necesitan luz para sobrevivir.

Esto indica que la plataforma de hielo del Mar de Ross, y probablemente la de la Antártida Occidental, se habían retirado y colapsado en el pasado. (ANSA).