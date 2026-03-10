Ciencia: tacto inspirado en el humano para robots, con bajo impacto energético

El reto de la sostenibilidad para la inteligencia artificial se pone de relieve en un estudio publicado en la revista Nature Communications y dirigido por Italia, con la Escuela Superior Sant'Anna de Pisa.

El resultado es un sistema táctil de inspiración humana que permite un procesamiento de señales no solo más preciso, sino también con mayor eficiencia energética.

La investigación, en la que también participó la rama lombarda de STMicroelectronics, sienta las bases para robots colaborativos más seguros para la interacción humana y prótesis biónicas más eficaces.

El sistema desarrollado por investigadores coordinados por Calogero Maria Oddo parte de piel artificial equipada con sensores ópticos que imitan el comportamiento de los receptores táctiles de la piel humana.

Las respuestas de estos sensores son procesadas por una red neuronal que imita la organización y las estrategias del sistema nervioso humano. Esta arquitectura es más eficiente energéticamente porque reduce la cantidad de datos a transmitir, ya que los sensores filtran la información inmediatamente después de la adquisición.

"El sentido del tacto es particularmente complejo -comentó Oddo- porque es el resultado de la interacción física distribuida y variable en el tiempo entre el cuerpo humano y el entorno circundante, lo que plantea multitud de cuestiones científicas fundamentales que aún no se aclararon".

"Las arquitecturas de IA neuroinspiradas desarrolladas mediante esta investigación, se integrarán en el futuro en robots y máquinas inteligentes capaces de interactuar y colaborar de forma eficaz, segura y sostenible con otras máquinas, el entorno circundante y los humanos", concluyó.

