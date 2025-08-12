Ciencia: Técnicas modifican los cromosomas sin dejar rastros
Es posible realizar intervenciones de precisión en letras de ADN
- 1 minuto de lectura'
Los hallazgos se publican en la revista Cell del Instituto de Genética y Biología del Desarrollo (IGDB) de la Academia de Ciencias de China.
Las dos técnicas de "ingeniería cromosómica programable" permiten la extracción, inserción e inversión de enormes porciones de ADN, tanto del orden de kilobases (miles de bases) como de megabases (millones de bases).
En concreto, permiten la integración selectiva de grandes fragmentos de ADN de hasta 18,8 kilobases, la sustitución completa de secuencias de 5 kilobases, pero también inversiones cromosómicas de hasta 12 megabases, deleciones cromosómicas de 4 megabases y translocaciones de cromosomas enteros.
Como prueba de concepto, los investigadores dirigidos por Chao Sun, Hongchao y Yijing Liu utilizaron estas tecnologías para generar una variedad de arroz tolerante a los herbicidas a través de una inversión precisa de 315 kilobases, demostrando el potencial transformador de la ingeniería genética y el mejoramiento de cultivos. (ANSA).
Otras noticias de Genética
- 1
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 2
El acorazado Potemkin: los cien años de la monumental obra soviética que sobrevivió a la censura y al olvido
- 3
Brasil: tres mujeres robaron US$20.000 a dos turistas británicos luego de drogarlos en una playa de Río de Janeiro
- 4
El ácido planteo de Franco Colapinto a Pierre Gasly sobre un territorio de ultramar francés: “¿A quién le robaron esas islas?"