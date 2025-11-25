Ciencia.- Tekniker construye una torre de metrología en el Centro de Sistemas Ópticos del Instituto de Astrofísica de Canarias

SAN SEBASTIÁN, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El centro tecnológico Tekniker, miembro de Basque Research and Technology Alliance (BRTA), ha diseñado, construido e instalado en el Centro de Sistemas Ópticos Avanzados (CSOA) del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) una torre de metrología que permitirá al IAC realizar pruebas interferométricas de alta precisión sobre las ópticas, de hasta 1,5 metros de diámetro, que se están fabricando o puliendo en la máquina pulidora instalada a tal efecto.

El CSOA es una infraestructura única en España dedicada a la fabricación de elementos ópticos de alta precisión para aplicaciones en astrofísica y otros sectores tecnológicos exigentes.

El nuevo equipamiento se divide en dos plataformas que cuentan con una altura de 3,3 y 7 metros, respectivamente, sobre las que se colocan los distintos equipos de medida, permitiendo al CSOA asegurar el correcto desarrollo de piezas ópticas para instrumentación astrofísica, espacial y otros campos de investigación.

"Uno de los objetivos del CSOA es producir espejos para grandes telescopios. Gracias a esta torre, podrán realizar las verificaciones necesarias sin necesidad de manipular el sustrato de los componentes, lo que asegura la máxima precisión en el proceso de pulido y garantiza la trazabilidad del proceso de medición", ha explicado Andoni Delgado, responsable de Industria de la Ciencia de Tekniker.

TRES LABORATORIOS

Cada uno de los tres laboratorios del CSOA está dedicado a una labor específica. En el CSOA 0.5, ubicado en la sede central del IAC en La Laguna, se concentra la fabricación de elementos ópticos y telescopios de hasta 500 mm de diámetro.

"Desde la generación y corte de piezas hasta el pulido y el recubrimiento, cada etapa crucial se realiza con precisión y la experiencia de un equipo altamente capacitado que ha participado en proyectos de gran relevancia", han apuntado desde el centro tecnológico vasco.

Por su parte, CSOA 1.5 es un laboratorio que se dedica al pulido y recubrimiento de elementos ópticos de mayor envergadura, alcanzando diámetros de hasta 1,5 metros. Emplazado en una de las llamadas salas limpias de IACTEC, equipadas con los recursos técnicos y plataformas hidráulicas necesarias para manipular y transportar componentes de gran tamaño y peso y con una maquinaria de vanguardia que garantiza la calidad y la precisión requeridas.

Finalmente, el laboratorio de metrología se ocupa de la verificación y validación de la calidad del acabado de los elementos ópticos y desempeña un papel esencial en la cadena de producción.

La torre diseñada por Tekniker para este proyecto se ubica en el segundo de estos espacios con la finalidad de llevar a cabo ensayos en la óptica producida in situ en la pulidora de sustratos sin necesidad de manipulación.