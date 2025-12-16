Ciencia.- Telespazio logra las autorizaciones para realizar el primer vuelo estratosférico de un pseudosatélite de gran altura

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - La filial española de Telespazio, la 'joint venture' de las firmas de defensa Thales (67%) y Leonardo (33%), ha recibido por parte de las autoridades aeronáuticas nacionales (Enaire y Aesa) la primera autorización en Europa para realizar un vuelo estratosférico de gran altitud y largo alcance con una plataforma HAPS ('high altitude platform system'), también conocida como pseudosatélite, según han informado fuentes de la compañía a Europa Press. La operación se integra en el proyecto ISSEC, que la compañía desarrolla en colaboración con Pegasus Aero Group en el Parque Tecnológico de Fuerteventura para la lucha contra los incendios de sexta generación. En concreto, una aeronave de la empresa MIRA Aerospace --el HAP Apus Neo 18, de 18 metros de envergadura, 12 metros de longitud y unos 45 kilos de peso--, despegó en la madrugada del pasado viernes desde el estratopuerto situado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, el primero que hay en territorio europeo, y se elevó hasta los 2.000 pies (unos 610 metros) de altura. A lo largo de los próximos días se unirá a estos vuelos el globo estratosférico del grupo alemán TAO y ambas plataformas sobrevolarán la isla de Gran Canaria para monitorizar el territorio y poder obtener información en el marco de prevención y gestión de incendios forestales. "En una fase inicial, y conforme a los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades aeronáuticas, Aesa y Enaire, la operación se estructurará en vuelos segmentados que permitan validar progresivamente cada tramo y, con ello, el procedimiento de coordinación definido para estas operaciones estratosféricas. De este modo, estas primeras misiones irán incrementando gradualmente su altitud, hasta alcanzar los 16.000 pies (casi 4.900 metros), y su duración, con previsión de llegar a las 48 horas", han detallado las fuentes de la empresa. El objetivo de estos primeros vuelos es también validar la tecnología desarrollada por Telespazio Ibérica y los datos que se envían en tiempo real en forma de fotos y de vídeos al Centro de Geoinformación (GIC) del parque tecnológico. La compañía ha señalado que estos pseudosatélites presentan una serie de características que los convierten en una herramienta "muy útil" en este tipo de proyectos y que les dan ciertas ventajas frente a los satélites. "Se pueden mandar al lugar seleccionado. Son capaces de quedarse en un mismo sitio durante semanas y de mandar fotos y vídeos de la zona en tiempo real gracias a las cámaras electroópticas e infrarrojas con las que están dotadas. De esta manera, están preparados para apoyar la gestión de incendios forestales, desde la prevención hasta el seguimiento y la monitorización de daños una vez extinguidos los fuegos", ha detallado. En este contexto, el consejero delegado de Telespazio Ibérica, Carlos Fernández de la Peña, ha resaltado que con el primer vuelo que se produjo en la madrugada del viernes se da "un paso muy importante" para situar el proyecto en "otra dimensión".