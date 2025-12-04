Ciencia.- Un astronauta capta una imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional capturó una fotografía detallada del extremo sur del lago Titicaca, el cual está situado en la frontera entre Perú y Bolivia, según ha informado la NASA.

La imagen muestra el lado peruano del lago, que se encuentra en el Altiplano de los Andes. La brillante superficie del agua del lago refleja la luz solar directamente hacia la cámara del astronauta, creando un fenómeno óptico conocido como reflejo o destello solar.

La zona más brillante (hacia la izquierda del centro) es donde es más fuerte el reflejo de la luz solar desde la superficie del agua hacia la cámara. Las superficies terrestres que suelen ser de color marrón oxidado se ven casi negras en esta escena debido a los ajustes en la exposición de la cámara del astronauta.

El destello solar expone detalles que proporcionan una vista única de los procesos que ocurren por encima y por debajo de la superficie del lago.

Las características sutiles en la superficie del agua se destacan por la cubierta de delgadas películas de aceites biogénicos, los cuales son aceites naturales que se encuentran comúnmente en los cuerpos de agua naturales.

Los aceites biogénicos disminuyen la rugosidad superficial del agua y aumentan la reflexión espectral, resaltando la dirección del viento y las olas internas en la imagen. Los aceites biogénicos acentúan varios arcos brillantes producidos por los vientos del este, los cuales son dominantes en la época del año en que se tomó esta foto (octubre de 2024).

Los arcos más grandes se encuentran al este de la isla de Taquile. Un arco más pequeño se limita al estrecho que está entre la isla de Amantaní y la península de Capachica.

Varias estelas en forma de V indican la presencia de barcos que navegan hacia el oeste. Otra estela prominente en la región donde se muestra un intenso reflejo solar es visible en el cuarto inferior izquierdo de la imagen. La versión en alta resolución de la imagen ofrece una vista más detallada de estas estelas.

Las olas internas son otra característica que se vuelve visible desde el espacio con el destello solar. Estas ondas se desarrollan en lo profundo de un cuerpo de agua y tienen una amplitud de varios metros, pero se ven en la superficie del agua como ondas de muy baja amplitud. Bajo el destello solar, las ondas superficiales se ven como líneas paralelas brillantes.

Los mapas batimétricos del lago Titicaca indican que el conjunto de olas internas en esta imagen se produjo donde el agua más profunda fluye contra un accidente geográfico similar a un acantilado submarino, a una profundidad de 20 a 50 metros (65 a 165 pies) cerca de la orilla del lago.