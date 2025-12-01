Ciencia.- Un equipo de universitarios andaluces, seleccionado entre los 50 finalistas mundiales del Hackathon de la NASA

SEVILLA, 1 Dic. 2025 (Europa Press) -

El equipo sevillano FyCUS de la Universidad de Sevilla (US) es uno de los 50 finalistas globales de NASA Space Apps Challenge, el hackathon STEAM "más grande del mundo" organizado por la NASA en colaboración con agencias espaciales internacionales con el objetivo de fomentar el emprendimiento tecnológico y la innovación colaborativa.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, como en las dos ediciones anteriores, ha patrocinado la que se ha celebrado en Sevilla este año a través de Andalucía Emprende, ha especificado la Junta en una nota. FyCUS nació en la asociación universitaria del mismo nombre y está compuesto por seis estudiantes andaluces "apasionados por la ciencia, la tecnología y la exploración espacial".

Se trata de Fuente Miquel, Jorge Mallado, Marta Pavón, Francisco José Osuna, Ángela Cuéllar y Rafael Pérez, y la propuesta que han presentado ha destacado entre los 18.860 equipos que han participado en esta competición, procedentes de 152 países. El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, ha puesto de relieve que la clasificación de FyCUS es una "muestra del enorme talento que existe en Andalucía y del impacto que tiene cuando se le ofrecen oportunidades para crecer".

En este sentido, ha subrayado que se siente "orgulloso de ver a un equipo andaluz tan joven destacar a nivel mundial, porque demuestra que nuestra región está preparada para liderar proyectos innovadores con proyección global". El equipo sevillano desarrolló para el reto de la NASA la propuesta denominada 'SpaceTrash Hack: Revolucionando el reciclaje en Marte', que busca nuevas formas de gestionar los residuos en futuras misiones.

Su solución convierte la basura generada por la tripulación, principalmente residuos poliméricos, en un material aislante y resistente que puede usarse para construir y proteger infraestructuras en Marte. El proceso planteado por FyCUS funciona como una pequeña "fábrica biológica", en la que las bacterias degradan los residuos, el regolito marciano aporta estructura y los hongos miceliares actúan como aglutinante natural.

La mezcla final se endurece gracias a la radiación ultravioleta del propio planeta, dando lugar a un bloque sólido y sostenible que reduce la dependencia de materiales enviados desde la Tierra. Durante la 14ª edición del hackathon, seis ciudades españolas (Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia y Sevilla) han participado simultáneamente con otras 485 sedes internacionales.

España ha alcanzado récord de participación, con más de 800 asistentes, lo que la convierte en el país europeo con mayor representación en 2025. La sede de Sevilla del hackathon, organizada por 'Space and Events', partner oficial de la NASA en España, ha contado en esta edición con el apoyo institucional de la Consejería de Universidad, a través de Andalucía Emprende, así como de la Agencia Espacial Española, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Loyola, la Universidad Pablo de Olavide y el Centro Nacional de Aceleradores, reforzando el compromiso de Andalucía con el impulso del talento científico y tecnológico.