Ciencia: Un falso fósil de oruga se transforma en valioso ancestro del Cámbrico

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Un fósil identificado erróneamente como oruga en 1865 en el Museo de Zoología Comparada (MCZ) de Harvard ha sido reclasificado como el primer lobopodio no marino conocido y el primero en ser descubierto. Los lobopodios son criaturas extintas de cuerpo blando que conectan la brecha evolutiva entre un ancestro primitivo similar a un gusano y los artrópodos modernos, como insectos y crustáceos. Conocidos principalmente en depósitos marinos del Cámbrico, como Burgess Shale en Canadá, incluyen fósiles icónicos como Hallucigenia y Aysheaia pedunculata, descubiertos en 1911, y que se creían exclusivamente marinos, hasta ahora. Un nuevo estudio publicado en Communications Biology, dirigido por Richard Knecht, exestudiante de posgrado (doctorado) del Departamento de Biología Organísmica y Evolutiva (OEB) de Harvard, describe a Palaeocampa anthrax como el primer lobopodio no marino y el primero en ser descubierto, precediendo a los famosos lobopodios de Burgess Shale por casi 50 años. “Los lobopodios probablemente eran comunes en los fondos marinos del Paleozoico”, afirmó Knecht, “pero, salvo los tardígrados microscópicos y los gusanos de terciopelo terrestres, pensábamos que se limitaban al océano”. Knecht, actualmente investigador postdoctoral en la Universidad de Michigan y asociado del MCZ, descubrió Palaeocampa mientras examinaba milpiés fósiles en la colección del MCZ. Observó patas en cada tronco, descartando orugas o gusanos, y lo reconoció como un lobopodio. Para confirmarlo, el equipo analizó 43 especímenes de dos Lagerstätten del Carbonífero -Mazon Creek (EE. UU.) y Montceau-les-Mines (Francia)- mediante técnicas de imagen avanzadas, como la microscopía electrónica de barrido por retrodispersión (MEB) y la espectroscopia de energía dispersiva. Revelaron características anatómicas excepcionales, en particular, las casi 1000 espinas similares a cerdas que cubrían el cuerpo. El coautor Nanfang Yu, profesor asociado de física en la Universidad de Columbia, utilizó la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para detectar residuos químicos en las puntas de las espinas, lo que sugiere que estas secretaban toxinas para disuadir a los depredadores en su hábitat pantanoso. “Lo que me sorprendió fue que fragmentos de biomacromoléculas pudieran conservarse excepcionalmente o transformarse en geomacromoléculas en fósiles”, declaró Yu. “Estoy encantado de que esta técnica tuviera la sensibilidad y la especificidad necesarias para diferenciar los restos fosilizados del sustrato rocoso”. El pariente más cercano de Palaeocampa es Hadranax, un lobopodio cámbrico de Groenlandia, casi 200 millones de años más antiguo. Ambos tenían diez pares de patas, carecían de garras y eran ciegos. Pero mientras que Hadranax no tenía armadura y navegaba en las profundidades marinas utilizando apéndices frontales alargados, Palaeocampa, de tan solo cuatro centímetros de largo, presentaba una densa capa de espinas —dispuestas sobre cada par de patas, lo que le daba una apariencia peluda similar a la de una oruga— y habitaba entornos de agua dulce, posiblemente anfibios.