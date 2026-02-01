Ciencia: Un interruptor genético bloquea la producción de células grasas

Este interruptor se identificó en ratones gracias a un estudio del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Avanzada (KAIST), publicado en la revista Science Advances.

Comprender este mecanismo podría conducir a futuras terapias capaces de combatir la acumulación de grasa en enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2, aunque se necesitarán más estudios para determinar si este mismo interruptor está presente en humanos y si se puede activar de forma segura.

Los investigadores, dirigidos por Ju-Gyeong Kang y Dae-Sik Lim, comenzaron con una proteína previamente conocida llamada Ppar-y, un regulador clave en la formación de nuevas células grasas.

Su función es activar una serie de genes que impulsan a las células a transformarse en células grasas y a permanecer así.

Los ratones en los que esta proteína está inactiva son incapaces de generar tejido adiposo a pesar de una dieta rica en grasas.

Sin embargo, los autores del estudio descubrieron un interruptor epigenético —que regula la expresión génica sin alterar el ADN— que puede bloquear la actividad de Ppar-y. En el núcleo de este mecanismo se encuentran las proteínas Yap y Taz, que forman parte de la llamada vía Hippo: la vía que controla el crecimiento de los órganos, decidiendo si las células se dividen, mueren o se transforman en un tipo específico.

Yap y Taz pueden ignorar las órdenes de Ppar-y, pero su actividad suele verse frenada por la vía Hippo. Cuando los investigadores eliminaron este freno en ratones, ambas proteínas se volvieron hiperactivas y, además de impedir la producción de nuevas células grasas, provocaron que las preexistentes regresaran a su estado anterior. (ANSA)