Ciencia.- Un programa liderado por el IPHES formará nuevas experiencias en cambio climático y biodiversidad

Un programa europeo liderado por el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) formará nuevas experiencias en el cambio climático y la biodiversidad a partir de pequeños vertebrados históricos.

Se trata del proyecto europeo PALPROX (Proxies from Small Vertebrates in Prehistoric Archaeology), financiado con 2,5 millones de euros por la Comisión Europea para crear una escuela doctoral internacional, ha informado el centro en un comunicado este viernes.

La iniciativa ofrecerá 9 contratos predoctorales a jóvenes estudiantes de todo el mundo y cada contrato desarrollará un proyecto de investigación individual de doctorado, bajo la supervisión de un equipo internacional, y realizará estancias en varios centros.

El proyecto está coordinado por Juan Manuel Lospennato, del IPHES y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, y cuenta con un consorcio formado por CNRS-UBE-EPHE UMR-6282 (Francia), University of Warsaw (Polonia) y Universidade do Porto (Portugal).

El programa se centra en el estudio de pequeños vertebrados del Pleistoceno final (como aves, roedores o murciélagos), organismos "especialmente sensibles" a las variaciones ambientales por su baja movilidad y rangos de hábitat reducidos.

En los proyectos de investigación se combinarán métodos clásicos de osteología y taxonomía con técnicas de vanguardia como la morfometría geométrica, el análisis de isótopos de oxígeno, el ADN antiguo, los sistemas de información geográfica (SIG) y la modelización de nichos ecológicos (MaxEnt).