Ciencia: Un puente de gas de 185.000 años luz enlaza galaxias enanas

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Astrónomos han descubierto una inmensa estructura que se extiende unos asombrosos 185.000 años luz entre las galaxias NGC 4532 y DDO 137, ubicadas a 53 millones de años luz de la Tierra. El estudio, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, también reveló que una vasta cola de gas acompañaba el puente, extendiéndose 1,6 millones de años luz, lo que lo convierte en el más largo jamás observado. El autor principal, el profesor Lister Staveley-Smith, del nodo de la Universidad de Australia Occidental (UWA) en el Centro Internacional de Investigación Radioastronómica (ICRAR), afirmó que el descubrimiento representa un avance significativo en la comprensión de la interacción entre las galaxias.

“Nuestros modelos mostraron que las fuerzas de marea que actúan entre estas galaxias, junto con su proximidad al masivo cúmulo de galaxias de Virgo, desempeñaron un papel crucial en la dinámica del gas que observamos”, declaró el profesor Staveley-Smith en un comunicado.

PRESIÓN DE ARIETE

A medida que las galaxias giraban una alrededor de la otra y se desplazaban hacia la nube de gas caliente que rodeaba el cúmulo de Virgo, que era 200 veces más caliente que la superficie del Sol, experimentaron lo que se conoce como presión de ariete, que desprendió y calentó el gas de las galaxias. El proceso es similar a la combustión atmosférica que se produce cuando un satélite reingresa a la atmósfera superior de la Tierra, pero se ha prolongado durante un período de 1000 millones de años.

La densidad de electrones y la velocidad a la que las galaxias caen en la nube de gas caliente son suficientes para explicar por qué tanto gas ha sido extraído de las galaxias hacia el puente y las áreas circundantes.

Las observaciones formaron parte del Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Survey (WALLABY). Este proyecto a gran escala cartografia el cielo y estudia la distribución del gas hidrógeno en las galaxias utilizando el radiotelescopio ASKAP, propiedad de y operado por CSIRO, la agencia científica nacional de Australia.

El profesor Kenji Bekki, coautor y astrofísico del ICRAR UWA, afirmó que los investigadores descubrieron las colosales formaciones de gas mediante observaciones de alta resolución de hidrógeno neutro.

“El hidrógeno neutro desempeña un papel crucial en la formación de estrellas, lo que hace que este hallazgo sea fundamental para comprender cómo interactúan y evolucionan las galaxias, especialmente en entornos densos”, declaró el profesor Bekki.

El profesor Staveley-Smith explicó que el sistema presenta fuertes similitudes con nuestra Vía Láctea y el Sistema Magallánico, lo que brinda una oportunidad única para estudiar dichas interacciones en detalle.

“Comprender estos puentes de gas y su dinámica proporciona información crucial sobre cómo evolucionan las galaxias a lo largo del tiempo, cómo se redistribuye el gas galáctico y las diferentes condiciones bajo las cuales las galaxias pueden o no formar estrellas”, concluyó.

“Esto contribuye a una comprensión más amplia de las estructuras más masivas del universo y sus ciclos de vida, lo que nos ayuda a comprender mejor sus vastas complejidades y la historia de la formación estelar”.