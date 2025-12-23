Ciencia.- Un total de 130 pymes españolas innovadoras reciben US$40 millones de Neotec 2025 para desarrollar productos tecnológicos

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 2025 del Programa NEOTEC, en la que 130 pymes españolas innovadoras reciben 40 millones de euros en subvenciones para desarrollar productos o servicios de base tecnológica.

Del total de proyectos aprobados, 64 corresponden a propuestas de carácter dual alineadas con la Estrategia de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa, a las que se destinan 20 millones vinculados al Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, según ha informado el Ministerio.

En estos proyectos se financiarán desarrollos relacionados con uso de IA para la detección de comportamientos extremistas, extracción y análisis de datos, procesamiento audiovisual, ciberdefensa inteligente, pilas de combustible compactas, gestión inteligente de redes energéticas, bioimpresiones para el ámbito salud, terapias de precisión o tecnologías 3D para la fabricación, entre otros.

Adicionalmente, la convocatoria establecía una reserva presupuestaria de 5 millones de euros para apoyar proyectos de empresas con órganos de administración integrados mayoritariamente por mujeres y las que, adicionalmente, ostentan la mayoría del capital social o cuentan con una participación relevante en el proyecto objeto de la ayuda.

Un total de 17 propuestas se han beneficiado de la reserva presupuestaria para proyectos liderados por mujeres, habiendo agotado el presupuesto disponible.

En esta convocatoria también se ha primado con una mayor ayuda a aquellas propuestas que incluían la contratación de personas con grado de doctor a tiempo completo y de forma indefinida, siendo relevantes para la viabilidad del plan de empresa presentado.

El 82% de los proyectos aprobados han incluido la contratación de un doctor en el plan de empresa, lo que supone la contratación efectiva de, al menos, 100 doctores en empresas de base tecnológica.

Adicionalmente, la convocatoria NEOTEC 2025 ofrece a sus beneficiarios la posibilidad de acceder a un curso en el Enterprise Innovation Institute de la Universidad de Georgia (Atlanta, EE.UU.) para reforzar la capacitación de las empresas y sus posibilidades de éxito en el mercado.

Para ello, 20 empresas recibirán una ayuda adicional de 10.000 euros para la realización de esta formación en ámbitos como la innovación para la sostenibilidad -tanto ambiental como de negocio-, las nuevas estrategias de negocio o los procesos de internacionalización.

Los principales sectores beneficiarios han sido el de Tecnologías de la Información - TIC, con el 44% de los proyectos aprobados; el sector Bio-salud con un 12%; Energía, con un 11%; y los Sectores Industriales con el 8%.

En cuanto a la distribución territorial, la Comunidad Autónoma que ha percibido más fondos ha sido Madrid (28% de los fondos), seguida de Cataluña (24%), Comunidad Valenciana (14%), País Vasco (8%) y Andalucía (5%).