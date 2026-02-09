Ciencia: una cápsula del tiempo genética, inalterada durante 1400 años

Se trata de los habitantes de la península de Mani, situada en el oeste de Laconia y el este de Mesenia, en el sur del Peloponeso.

Parece que descienden de las mismas comunidades que construyeron y habitaron esos lugares hace más de 1400 años y, a diferencia de muchas otras poblaciones griegas, apenas muestran contacto con grupos que llegaron posteriormente, como los eslavos.

Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Communications Biology, dirigido por la Universidad Europea de Chipre, que comparó los genomas maniotas con los de más de un millón de individuos modernos de todo el mundo y con miles de muestras de ADN antiguo.

Al reconstruir los linajes genéticos paternos de los maniotas actuales mediante el análisis del cromosoma Y, investigadores dirigidos por Alexandros Heraclides descubrieron que más del 50% de los hombres manios descienden de un único antepasado masculino que vivió en el siglo VII d. C.

Esto indica que, durante esa época, la población atravesó un período muy difícil, reduciéndose a unas pocas familias, probablemente debido a plagas, guerras e inestabilidad regional.

El ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente por línea materna, cuenta una historia ligeramente diferente: el contacto esporádico con otras poblaciones del Mediterráneo oriental, el Cáucaso, Europa occidental e incluso el norte de África.

"Estos patrones son coherentes con una sociedad fuertemente patriarcal en la que los linajes masculinos permanecieron arraigados en el territorio, mientras que un pequeño número de mujeres de comunidades externas se integraron. Nuestro estudio es el primero en desvelar las historias no contadas de las mujeres maniotas, cuyos orígenes han sido en gran medida oscurecidos por tradiciones machistas", comenta Heraclides.

Los maniotas afirman ser los descendientes de los antiguos espartanos y a menudo han sido descritos como tales. El terreno donde habitan es montañoso e inaccesible (hasta hace poco solo se podía acceder a muchos pueblos maniotas por mar), y se cree que el nombre regional "Mani" significaba originalmente "seco" o "estéril". (ANSA)