Ciencia: Una de las imágenes más profundas del Universo

Algunas galaxias se remontan a los albores de la historia cósmica y permitirán a los astrónomos estudiar cómo se formaron y evolucionaron a lo largo de miles de millones de años.

La imagen fue obtenida por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), gracias a una observación de casi 100 horas: es la más larga realizada por el JWST con un solo filtro, el de las longitudes de onda más cortas que el infrarrojo medio.

El naranja y el rojo identifican galaxias con altas concentraciones de polvo, abundante formación estelar o un núcleo galáctico activo en su centro, que, por lo tanto, emiten más luz en longitudes de onda más largas.

Las pequeñas galaxias blancas y verdes son las más distantes, pero la imagen está dominada principalmente por galaxias azules y celestes, que emiten luz en longitudes de onda más cortas.

Este rincón del cielo es el mismo que hizo famoso al telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA: es el llamado "Campo Ultra Profundo del Hubble", una pequeña región del espacio, de solo una décima parte del ancho del disco de la Luna llena visto desde la Tierra, en la constelación de Fornax, compuesta usando datos recopilados por el Hubble entre septiembre de 2003 y enero de 2004.

Webb, como su sucesor, continúa y expande la tradición de los campos profundos al revelar nuevos detalles, descubrir galaxias previamente ocultas y arrojar luz sobre las primeras estructuras que se formaron en el universo. (ANSA).