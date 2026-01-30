Ciencia: Una hormiga de 40 millones de años en la colección de ámbar de Goethe

El espécimen fue analizado en detalle con el sincrotrón de DESY —es el mayor centro de investigación germano de física de partículas— en Hamburgo y posteriormente reconstruido en 3D como modelo para identificar y comparar otros fósiles pertenecientes a la misma especie, ahora extinta. Los resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports por biólogos de la Universidad Friedrich Schiller de Jena.

La colección de ámbar de Goethe incluye 40 especímenes procedentes de la región del Báltico. Los investigadores descubrieron que dos de ellos contienen inclusiones fósiles de animales que no son fácilmente reconocibles a simple vista.

Para identificarlas con certeza, el equipo de Jena escaneó las piezas de ámbar en el sincrotrón DESY de Hamburgo mediante microtomografía computarizada con luz de sincrotrón. Las imágenes tridimensionales revelaron la presencia de un mosquito del mantillo, una mosca negra y una hormiga.

"La hormiga pertenece a la especie extinta Ctenobethylus goepperti, muy común en el ámbar", explica Bernhard Bock, de la Universidad de Jena. "Gracias a su excelente estado de conservación y a las exhaustivas investigaciones, pudimos describirla con más detalle que nunca y obtener nuevos conocimientos sobre la especie y sus relaciones", añade.

Además de los finos pelos del cuerpo de la hormiga, los investigadores pudieron observar su interior por primera vez y visualizar las estructuras endoesqueléticas de la cabeza y el tórax, lo que reveló más información sobre la morfología de las hormigas.

"Hemos procesado completamente el espécimen y, con base en la información recién obtenida, hemos creado una reconstrucción 3D disponible en línea", afirma Daniel Troger, de la Universidad de Jena. "Este modelo ayudará a colegas de todo el mundo a identificar y comparar más fósiles de esta especie", detalla.

A partir de las similitudes con el género de hormigas Liometopum, que actualmente habita en Norteamérica y regiones más cálidas de Europa, se pueden extraer conclusiones sobre el estilo de vida de estas hormigas extintas: presumiblemente construían grandes nidos en árboles, lo que también podría explicar por qué la especie se encuentra con tanta frecuencia en ámbar. (ANSA).