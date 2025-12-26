Ciencia: US$ de Elkann para el acelerador de partículas UE

La iniciativa, que representa la primera donación privada para un proyecto de investigación de vanguardia del CERN, incluye también al fundador de Iliad, Xavier Niel, a la Breakthrough Prize Foundation de Mark Zuckerberg y al Eric and Wendy Schmidt Fund for Strategic Innovation del ex CEO de Google Eric Schmidt.

"Es la primera vez en la historia que donantes privados desean colaborar con el CERN para construir un instrumento de investigación extraordinario que permitirá a la humanidad dar importantes pasos adelante en la comprensión de la física fundamental y del Universo", comentó la directora general del CERN, Fabiola Gianotti. "Estoy profundamente agradecida por su generosidad, su visión y su compromiso inquebrantable con el conocimiento y la exploración. Su apoyo es esencial para la futura realización del FCC y para permitir que las futuras generaciones de científicos amplíen las fronteras del descubrimiento científico y de la tecnología".

Con una circunferencia de 91 kilómetros, el acelerador FCC podría recoger la herencia del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) y entrar en funcionamiento a mediados de la década de 2040.

Su realización fue recomendada por la Estrategia Europea para la Física de Partículas y, en Estados Unidos, por el Particle Physics Project Prioritization Panel. El FCC también fue incluido entre los 11 proyectos "Moonshot" propuestos en julio por la Comisión Europea en el borrador del marco financiero para los años 2028-2034. Una decisión del Consejo del CERN sobre la construcción del FCC está prevista alrededor de 2028.

El CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) opera múltiples aceleradores de partículas, siendo el más famoso y potente el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), un anillo subterráneo de 27 km que acelera protones y iones a velocidades cercanas a la luz para colisionar, recreando condiciones del Big Bang y estudiar los componentes fundamentales de la materia, como se hizo al descubrir el bosón de Higgs, buscando desentrañar los secretos del universo.

Son máquinas que usan campos eléctricos y magnéticos para aumentar la energía de partículas cargadas (electrones, protones, etc.) y dirigirlas en haces. El CERN tiene una red de nueve aceleradores y dos desaceleradores que alimentan al LHC, el más grande de ellos.

Elkann fue elegido heredero de su abuelo Gianni Agnelli; y preside y controla las compañías automotrices Ferrari y Stellantis, grupo que incluye las marcas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall. También es presidente y consejero delegado de Exor, una Sociedad de inversión controlada por la familia Agnelli que tiene participaciones en Ferrari, CNH Industrial y el club de fútbol Juventus. (ANSA).