Ciencia: Venus y Júpiter iluminan la noche sobre Dolomitas

“El 12 de agosto, Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes del cielo nocturno después de la Luna, aparecieron en una espectacular conjunción cercana”, explicó Masi a ANSA.

Capturados a las 3:50 a. m., hora local, mientras se alzaban tras el Monte Brentoni, parte de los majestuosos picos de Cadore en los Dolomitas orientales, los planetas brillan como dos faros celestiales sobre el perfil montañoso.

Esta inusual alineación, visible a simple vista, ofreció un espectáculo extraordinario del movimiento planetario visto desde la Tierra.

“Aunque Venus se encontraba a unas 0,7 unidades astronómicas de la Tierra y Júpiter a más de 5,6 unidades astronómicas (donde la unidad astronómica representa la distancia media entre la Tierra y el Sol), su aparente cercanía en el cielo se debe a una perspectiva geométrica específica relacionada con sus órbitas”, enfatiza la astrofotógrafa.

“Venus, al estar más cerca del Sol, muestra un brillo excepcional gracias a su atmósfera densa y altamente reflectante, mientras que Júpiter, el mayor de los gigantes gaseosos de nuestro Sistema Solar, brilla intensamente a pesar de su distancia, gracias a su vasta superficie cubierta de nubes”, explica.

Las conjunciones cercanas entre Venus y Júpiter “son relativamente raras y se vuelven aún más evocadoras cuando se enmarcan en paisajes naturales espectaculares como los Dolomitas.

Esta imagen, concluye Masi, “no solo documenta un importante evento astronómico, sino que también celebra la armonía entre la mecánica celeste y la belleza terrestre”. (ANSA).