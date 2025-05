Científica de Harvard detenida pide traslado a Massachusetts

MONROE, Luisiana, EE.UU. (AP) — Un abogado de una científica nacida en Rusia e investigadora de la Universidad de Harvard acusada de intentar contrabandear embriones de rana solicitó el jueves que sea trasladada de regreso a Massachusetts, tres meses después de que fuera llevada a un centro de detención de inmigración en Luisiana.

Kseniia Petrova, de 30 años, ya enfrentaba la deportación. Fue acusada el miércoles de contrabandear bienes a Estados Unidos, poco después de que un juez fijó una audiencia sobre su liberación. Un juez en Luisiana revisó los cargos durante una audiencia el jueves.

"Ha solicitado un traslado a Massachusetts, donde se presentó la denuncia", declaró su abogado, Gregory Romanovsky, en un comunicado. "Esperamos que las autoridades federales la trasladen a Massachusetts en las próximas semanas".

Si es declarada culpable, Petrova enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Petrova estaba de vacaciones en Francia, donde fue a un laboratorio especializado en cortar secciones superfina de embriones de rana y obtuvo un paquete de muestras para ser utilizadas en investigación.

Al pasar por aduanas en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, Petrova fue interrogada sobre las muestras. Petrova dijo a The Associated Press en una entrevista el mes pasado que no se dio cuenta de que los artículos necesitaban ser declarados y que no estaba tratando de introducir nada de contrabando. Después de un interrogatorio, a Petrova se le informó que su visa estaba siendo cancelada.

Romanovsky afirmó que los funcionarios de Aduanas no tenían base legal para cancelar la visa de Kseniia y detenerla. Calificó su traslado de ICE a custodia criminal como "un intento del gobierno de justificar su posición escandalosa y legalmente indefendible de que esta científica que trabaja para Estados Unidos en curas para el cáncer y la investigación del envejecimiento se ha convertido de alguna manera en un peligro para la comunidad".

El Departamento de Seguridad Nacional aseveró en un comunicado en la plataforma social X que Petrova fue detenida después de "mentir a los oficiales federales sobre llevar sustancias al país". Alegan que los mensajes en su teléfono "revelaron que planeaba contrabandear los materiales a través de la aduana sin declararlos".

Harvard expresó en un comunicado que la universidad "continúa monitoreando la situación".

Petrova dijo a la AP que dejó su país para evitar conflictos o posible represión política. Huyó después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.