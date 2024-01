Por Will Dunham

WASHINGTON, 11 ene (Reuters) - Científicos que reevaluaron un cráneo parcial desenterrado en 1983 en el sureste de Nuevo México han llegado a la conclusión de que el fósil representa una nueva especie de Tyrannosaurus, el superdepredador del oeste de América del Norte en el ocaso de la era de los dinosaurios, que fue anterior al famoso T.rex.

Las diferencias sutiles con el Tyrannosaurus rex observadas en el cráneo merecen reconocer al dinosaurio como una especie separada llamada Tyrannosaurus mcraeensis que vivió varios millones de años antes que el T.rex y era comparable en tamaño, dijeron los investigadores el jueves. El cráneo fue identificado previamente como un T.rex.

Otros investigadores expresaron dudas de que represente una nueva especie de Tiranosaurio, diciendo que las diferencias entre este y otros cráneos de T.rex no eran notables y que la conclusión del estudio de que el fósil databa de hace 71-73 millones de años era problemática.

El T.rex ha sido la única especie del género de Tiranosaurios reconocida desde que el dinosaurio fue descrito por primera vez en 1905. Un género es un grupo más amplio de organismos relacionados que una especie. Los fósiles de T.rex datan de un par de millones de años antes de que un asteroide golpeara la Tierra hace 66 millones de años, condenando a los dinosaurios.

Las primeras partes del cráneo de Nuevo México se encontraron cerca de la base de Kettle Top Butte en 1983, y más tarde se descubrieron más.

El paleontólogo Anthony Fiorillo, director ejecutivo del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México y uno de los autores del estudio publicado en la revista Scientific Reports, dijo que se ha recolectado alrededor del 25% del cráneo. Falta la mayor parte del cráneo y la mandíbula superior.

"En comparación con el T.rex, la mandíbula inferior es menos profunda y más curvada hacia atrás. Los cuernos romos encima de los ojos son más bajos que en el T.rex", dijo el paleontólogo Nick Longrich de la Universidad de Bath en Inglaterra, otro de los investigadores.

"Es la naturaleza de las especies que las diferencias tienden a ser sutiles. La clave es que son consistentes. Observamos muchos T.rex diferentes, y nuestro animal era consistentemente diferente de cada T.rex conocido, en cada hueso", añadió Longrich.

Los investigadores dijeron que las diferencias involucran rasgos importantes. Fiorillo señaló que la característica sobre los ojos del Tiranosaurio se ha interpretado como importante en la selección sexual.

"Entonces, estas diferencias implican que nuestro animal comía de manera diferente y puede haber seleccionado parejas de manera diferente que el más famoso Tyrannosaurus rex", dijo Fiorillo.

El tiranosaurio tenía una cabeza enorme, una fuerza de mordida tremenda, caminaba sobre dos piernas fuertes y tenía brazos débiles. Quizás el T.rex más grande conocido sea un espécimen llamado Sue en el Museo Field de Chicago, que mide 12,3 metros de largo.

Los investigadores dijeron que la existencia de T. mcraeensis cambia la comprensión de los orígenes del Tyrannosaurus.

Los investigadores dijeron que T. mcraeensis era más grande que otros parientes cercanos del Tiranosaurios que habitaban el norte de América del Norte antes que el T.rex, lo que sugiere que las especies gigantes de este grupo evolucionaron millones de años antes de lo que se pensaba anteriormente y vinieron del sur de América del Norte.

El paleontólogo Thomas Carr del Carthage College en Wisconsin, que ha estudiado la variación dentro del T. rex, calificó el nuevo estudio de "poco convincente".

"Las características del espécimen de Nuevo México que supuestamente lo hacen único se ven entre otros fósiles de T. rex", dijo Carr. "Las 'diferencias' no son obvias, sino que son como tonos de gris o formas en las nubes. He visto el espécimen varias veces y nada me llama la atención como algo diferente de otros T.rex adultos".

La datación del fósil no se basó en el cráneo en sí sino en la roca debajo de él, dijo Carr. La evidencia existente indica que el Tiranosaurio apareció no antes de hace 67 a 68 millones de años, añadió Carr.

La cuestión de las posibles especies adicionales de Tiranosaurios ha sido polémica. Algunos investigadores propusieron en 2022 la existencia de tres especies, basándose en las variaciones de los huesos del fémur y los dientes entre los fósiles. Otros investigadores no estuvieron de acuerdo, al considerar que la evidencia era insuficiente.

(Reporte de Will Dunham. Editado en español por Marion Giraldo)