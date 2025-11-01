Científicos intentan demostrar relación entre extracción de oro en Amazonia y discapacidades en bebés

Por Ricardo Brito, Manuela Andreoni y Adriano Machado

SAI CINZA, Brasil, 1 no (Reuters) - En las profundidades del Amazonas, las mujeres indígenas dicen que temen quedar embarazadas.

Los ríos que han sido el sustento de su pueblo llevan ahora mercurio procedente de la extracción ilegal de oro, lo que amenaza la salud de sus hijos nonatos.

"La leche materna ya no es fiable", afirma Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.

En Sai Cinza, una comunidad Munduruku rodeada de minas ilegales, la familia de Rany Ketlen, de tres años, lucha por entender por qué nunca ha podido levantar la cabeza y sufre espasmos musculares.

Los científicos podrían tener pronto una respuesta. Rany es una de las al menos 36 personas de la zona, en su mayoría niños, con trastornos neurológicos que no se explican con pruebas genéticas, según los datos preliminares de un estudio pionero sobre las repercusiones de la contaminación por mercurio.

Aunque los científicos han advertido de los riesgos que el mercurio podría suponer para los niños indígenas de la Amazonia, ninguno ha establecido una relación causal con las discapacidades en sus comunidades, como pronto podría hacer este estudio.

COMER PESCADO CONTAMINADO CON MERCURIO O PASAR HAMBRE

El padre de Rany, Rosielton Saw, lleva años trabajando como minero cerca de su aldea, siguiendo los pasos de su padre, Rosenildo.

Sentado en la casa familiar de madera de una sola habitación, el anciano dice que sabe que el mercurio que utilizan es peligroso.

Pero extraer unos 30 gramos de oro a la semana da "lo justo para mantenernos", dice Rosenildo Saw.

La familia come regularmente surubim, un pez carnívoro que acumula mercurio en el bioma del río. Rany Ketlen, que tiene graves problemas para tragar, bebe el caldo de pescado.

En los últimos años, las autoridades sanitarias han informado de que decenas de pacientes de la región padecen trastornos similares.

Pero la falta de pruebas y de acceso a la atención médica ha dificultado la elaboración de un cuadro completo del problema o el establecimiento de las causas exactas.

Ahora los investigadores están recopilando datos sobre los problemas neurológicos que se sabe están asociados a la intoxicación por mercurio, desde malformaciones cerebrales agudas hasta problemas de memoria, en un estudio plurianual que concluirá a finales de 2026.

Los científicos que participan en la última investigación inédita, respaldada por el principal instituto de salud pública de Brasil, afirman que uno de los principales sospechosos es el mercurio que se filtra en los cursos de agua después de que los mineros lo utilizan para aglutinar las diminutas motas de oro extraídas de las riberas de los ríos, un comercio en gran medida ilegal impulsado por los precios récord del metal precioso.

El mercurio ha contaminado los peces de río que son un alimento básico para las comunidades indígenas y se ha acumulado en la placenta, la leche materna y la descendencia de las mujeres a niveles alarmantemente altos, a menudo dos o tres veces superiores al umbral peligroso para las madres embarazadas.

El jefe Zildomar Munduruku, que también es enfermero, dijo que no puede decir a su pueblo que deje de comer pescado, a pesar de las orientaciones de los funcionarios de sanidad.

"Si obedecemos sus normas, pasaremos hambre", afirmó.

EL MERCURIO PERDURARÁ

Aguas abajo de Sai Cinza, diplomáticos y líderes mundiales se reúnen el mes que viene en la Amazonia con motivo de la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima, conocida como COP30.

Los organizadores brasileños la han llamado la "COP de los Bosques", centrando la atención mundial en las amenazas que se ciernen sobre las selvas tropicales y sus habitantes, como la minería ilegal en toda la región.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha expulsado a miles de mineros de tierras indígenas desde que volvió al poder en 2023.

Pero el mercurio que queda no puede descomponerse y circula por el aire, el agua y el suelo, alimentando una crisis sanitaria duradera.

El Gobierno de Brasil ha intensificado la vigilancia de los niveles de mercurio en el territorio indígena Munduruku, ha formado a funcionarios de salud pública para identificar los primeros signos de intoxicación por mercurio y ha invertido en fuentes de agua potable para las comunidades remotas, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

Aunque "la extracción de oro en la Amazonia se detuviera por completo, el mercurio depositado (...) permanecería durante muchas décadas más", afirmó Paulo Basta, investigador del instituto de salud pública Fiocruz, que lleva más de tres décadas estudiando la contaminación por mercurio de los pueblos indígenas.

Documentos, entrevistas y datos recientes revisados por Reuters sugieren que la crisis humanitaria desatada por la minería ilegal tendrá consecuencias permanentes para las generaciones actuales y futuras de las comunidades indígenas de la Amazonia.

Un estudio realizado en 2021 por Basta y sus colegas reveló que 10 de las 15 madres analizadas en tres aldeas Munduruku tenían niveles elevados de mercurio. Un estudio anterior reveló que 12 de 13 personas de una aldea yanomami en la que la minería estaba muy extendida tenían niveles peligrosos de mercurio en la sangre. Casi todos los 546 casos registrados que figuraban en las bases de datos del gobierno en marzo de 2025 fueron recogidos por Basta y su equipo.

"Es sólo la punta del iceberg", afirma Basta. Los territorios Munduruku, Yanomami y Kayapó tienen poblaciones de decenas de miles de personas que podrían estar contaminadas por mercurio.

DEMOSTRAR LA CAUSALIDAD NO ES FÁCIL

En el estudio en curso, el equipo de Basta pretende aportar el eslabón crucial que falta en el rompecabezas: la prueba de que el mercurio causa discapacidades. Para ello, están realizando un seguimiento de 176 mujeres embarazadas para analizar a los bebés durante sus primeros años de vida.

En Sai Cinza, donde viven Rany Ketlen y su familia, los datos preliminares de los investigadores mostraron que, en promedio, las madres del estudio tenían niveles de mercurio cinco veces superiores a los que el Ministerio de Salud brasileño considera seguros y sus bebés tenían tres veces ese nivel. La hermana de Rany Ketlen, Raylene, de un año, es una de ellas, aunque todavía no ha mostrado ningún síntoma.

"Esta enfermedad del mercurio, si no la buscas, no la encuentras", dijo Cleidiane Carvalho, una enfermera que se propuso hace años poner en contacto a los investigadores con los niños indígenas enfermos con los que se cruzaba.

Sin sus estudios, le preocupaba, la crisis "quedará silenciada, desatendida para siempre".

Pero demostrar una relación causal con la contaminación por mercurio ha sido todo un reto.

Los investigadores de la Fiocruz descubrieron que las comunidades indígenas suelen carecer de servicios sanitarios básicos y son vulnerables a diversas enfermedades infecciosas, todas ellas causas potenciales de problemas neurológicos. El matrimonio entre primos cercanos, que puede causar trastornos genéticos, también es más frecuente en las comunidades indígenas pequeñas.

Es probable que el mercurio esté entre las causas de las afecciones de los 36 pacientes que no tenían un trastorno genético hereditario, pero eso no descarta otros factores, dijo Fernando Kok, genetista de la Universidad de Sao Paulo que trabaja en el estudio de Fiocruz.

Los exámenes que encuentran mercurio en el cuerpo de las personas son como instantáneas de la dieta reciente de un paciente, por lo que no pueden probar por sí solos una contaminación anterior como causa de los problemas neurológicos.

"Es un crimen perfecto, porque no deja ninguna firma", dijo Kok. (Reporte de Ricardo Brito, Manuela Andreoni y Adriano Machado; Editado en Español por Ricardo Figueroa)