Científicos israelíes, conmocionados tras ataque iraní a destacado instituto de investigación

REHOVOT, Israel (AP) — Durante años, Israel ha apuntado a científicos nucleares iraníes, con la esperanza de frenar el progreso del programa nuclear de Irán atacando a las mentes detrás de él.

Ahora, con Irán e Israel en un conflicto directo e indefinido, los científicos en Israel se han encontrado en la mira después de que un misil iraní impactara en un instituto de investigación de primer nivel conocido por su trabajo en ciencias biológicas y físicas, entre otros campos.

Aunque nadie murió en el ataque al Instituto Weizmann de Ciencias el domingo temprano, causó graves daños a múltiples laboratorios en el campus, apagando años de investigación científica y enviando un mensaje escalofriante a los científicos israelíes de que ellos y su experiencia son ahora objetivos.

“Es una victoria moral” para Irán, declaró Oren Schuldiner, profesor en el departamento de biología celular molecular y el departamento de neurociencia molecular, cuyo laboratorio fue destruido en el ataque. “Lograron dañar la joya de la corona de la ciencia en Israel”.

Los científicos iraníes fueron atacados en la guerra encubierta

Durante la guerra encubierta entre Israel e Irán que precedió al conflicto actual, Israel apuntó repetidamente a científicos nucleares iraníes con el objetivo de retrasar el programa nuclear de Irán.

Israel continuó con esa táctica con su golpe inicial contra Irán hace días, matando a múltiples científicos nucleares, junto con altos generales, así como atacando instalaciones nucleares e infraestructura de misiles balísticos.

Por su parte, Irán ha sido acusado de apuntar al menos a un científico del Weizmann antes. El año pasado, las autoridades israelíes dijeron que desmantelaron una red de espionaje iraní que ideó un complot para seguir y asesinar a un científico nuclear israelí que trabajaba y vivía en el instituto.

Citando una acusación, los medios israelíes reportaron que los sospechosos, palestinos de Jerusalén Este, reunieron información sobre el científico y fotografiaron el exterior del Instituto Weizmann, pero fueron arrestados antes de que pudieran proceder.

Debido a que la inteligencia iraní ha sido menos exitosa que la israelí, esos complots no se han llevado a cabo, haciendo que el ataque de esta semana al Weizmann sea aún más impactante.

“El Instituto Weizmann ha estado en la mira de Irán”, indicó Yoel Guzansky, experto en Irán e investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un grupo de expertos en Tel Aviv.

Subrayó que no sabía con certeza si Irán tenía la intención de atacar el instituto, pero creía que sí. Aunque es un instituto de investigación multidisciplinario, Weizmann, al igual que otras universidades israelíes, tiene vínculos con el establecimiento de defensa de Israel, incluidas colaboraciones con líderes de la industria como Elbit Systems, razón por la cual pudo haber sido atacado. Pero Guzansky señaló que el instituto simboliza principalmente "el progreso científico israelí" y el ataque contra él muestra el pensamiento de Irán: "Ustedes atacan a nuestros científicos, nosotros atacamos a los suyos". Daños al instituto y laboratorios 'literalmente diezmados' Weizmann, fundado en 1934 y más tarde renombrado en honor al primer presidente de Israel, se encuentra entre los principales institutos de investigación del mundo. Sus científicos e investigadores publican cientos de estudios cada año. Un laureado con el Premio Nobel de Química y tres laureados con el Premio Turing han estado asociados con el instituto, que construyó la primera computadora en Israel en 1954. Dos edificios fueron impactados en el ataque, incluyendo uno que albergaba laboratorios de ciencias de la vida y un segundo que estaba vacío y en construcción, pero destinado al estudio de la química, según el instituto. Docenas de otros edificios resultaron dañados. El campus ha estado cerrado desde el ataque, aunque los medios pudieron visitarlo el jueves. Grandes montones de rocas, metal retorcido y otros escombros estaban esparcidos por el campus. Había ventanas rotas, paneles de techo colapsados y paredes chamuscadas. Una foto compartida en X por un profesor mostró llamas elevándose cerca de una estructura gravemente dañada con escombros esparcidos en el suelo cercano. "Varios edificios fueron golpeados bastante fuerte, lo que significa que algunos laboratorios fueron literalmente diezmados, realmente no quedó nada", sostuvo Sarel Fleishman, profesor de bioquímica que dijo haber visitado el sitio desde el ataque. El trabajo de vida de muchos investigadores se ha perdido Muchos de esos laboratorios se centran en las ciencias de la vida, cuyos proyectos son especialmente sensibles al daño físico, expresó Fleishman. Los laboratorios estaban estudiando áreas como la generación de tejidos, la biología del desarrollo o el cáncer, con gran parte de su trabajo ahora detenido o gravemente retrasado por el daño. "Este era el trabajo de vida de muchas personas", dijo, señalando que se destruyeron años o incluso décadas de investigación. Para Schuldiner, el daño significa que el laboratorio en el que ha trabajado durante 16 años "desapareció completamente. No hay rastro. No hay nada que salvar."

En ese laboratorio, mantenía miles de moscas genéticamente modificadas utilizadas para la investigación sobre el desarrollo del sistema nervioso humano, lo que ayudó a proporcionar información sobre el autismo y la esquizofrenia, dijo.

El laboratorio albergaba equipos como microscopios sofisticados. Investigadores de Israel y del extranjero unieron esfuerzos en el estudio.

"Todos nuestros estudios se han detenido", declaró, estimando que tomaría años reconstruir y volver a encaminar el trabajo científico. "Es un daño muy significativo para la ciencia que podemos crear y para la contribución que podemos hacer al mundo".

