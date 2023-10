Por Will Dunham

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - Cuando el naturalista británico Charles Darwin esbozó su teoría de la evolución en el libro de 1859 "El origen de las especies", proponiendo que las especies biológicas cambian con el tiempo mediante la adquisición de rasgos que favorecen la supervivencia y la reproducción, provocó una revolución en el pensamiento científico.

Ahora, 164 años después, nueve científicos y filósofos propusieron el lunes una nueva ley de la naturaleza que incluye la evolución biológica descrita por Darwin como un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio, que aparece a nivel de átomos, minerales, atmósferas planetarias, planetas, estrellas y más.

La hipótesis sostiene que los sistemas naturales evolucionan hacia estados de mayor patrón, diversidad y complejidad.

"Vemos la evolución como un proceso universal que se aplica a numerosos sistemas, tanto vivos como no vivos, que aumentan en diversidad y patrones a través del tiempo", dijo el mineralogista y astrobiólogo del Carnegie Institution for Science, Robert Hazen, coautor del artículo que describe la ley en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Titulada "ley del aumento de la información funcional", sostiene que los sistemas en evolución, biológicos y no biológicos, siempre se forman a partir de numerosos bloques de construcción que interactúan, como átomos o células, y que existen procesos, como la mutación celular, que generan muchas configuraciones diferentes.

Los expertos sostienen que la evolución se produce cuando estas diversas configuraciones están sujetas a una selección para funciones útiles.

"Tenemos leyes bien documentadas que describen fenómenos cotidianos como fuerzas, movimientos, gravedad, electricidad, magnetismo y energía", dijo Hazen. "Pero estas leyes no describen ni explican, individual o colectivamente, por qué el universo sigue volviéndose más diverso y complejo en escalas de átomos, moléculas, minerales y más".

En las estrellas, por ejemplo, sólo dos elementos -hidrógeno y helio- fueron los ingredientes principales de la primera generación estelar que siguió al Big Bang hace unos 13.800 millones de años que inició el universo.

Esa primera generación de estrellas, en los calderos de fusión termonuclear de sus núcleos, forjó unos 20 elementos más pesados, como carbono, nitrógeno y oxígeno, que fueron lanzados al espacio cuando estallaron al final de sus ciclos de vida.

La siguiente generación de estrellas que se formó a partir de los restos de la generación anterior y forjó de manera similar casi 100 elementos más.

En la Tierra, los organismos vivos adquirieron una mayor complejidad, incluido el momento crucial en que se originó la vida multicelular.

"Imagínese un sistema de átomos o moléculas que puedan existir en incontables billones de arreglos o configuraciones diferentes", dijo Hazen. "Sólo una pequeña fracción de todas las configuraciones posibles 'funcionará', es decir, tendrán algún grado útil de función. Por lo tanto, la naturaleza simplemente prefiere esas configuraciones funcionales".

Hazen añadió que "función" podría significar que una colección de átomos forma un cristal mineral estable que puede persistir, o que una estrella mantiene su estructura dinámica, o que "una forma de vida aprende un nuevo 'truco' que le permite competir mejor que sus vecinos", añadió Hazen.

Los autores propusieron tres conceptos universales de selección: la capacidad básica de resistir, la naturaleza duradera de los procesos activos que pueden permitir la evolución y el surgimiento de características novedosas como adaptación a un entorno.

Algunos ejemplos biológicos de esta "generación de la novedad" incluyen organismos que desarrollan la capacidad de nadar, caminar, volar y pensar. Nuestra especie surgió después de que el linaje evolutivo humano se separara del linaje de los chimpancés y adquiriera una serie de rasgos que incluían caminar erguido y un mayor tamaño del cerebro.

"Creo que este artículo es importante porque describe una visión del cosmos basada en la función", dijo el astrobiólogo y científico planetario de la Carnegie Institution, Michael Wong, autor principal del artículo.

"La importancia de formular tal ley es que proporciona una nueva perspectiva sobre por qué los diversos sistemas que componen el cosmos evolucionan de la manera en que lo hacen y puede permitir predicciones sobre cómo se desarrollan sistemas desconocidos, como la química orgánica en Titán, la luna de Saturno", añadió el coautor Jonathan Lunine, presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Cornell. (Reporte de Will Dunham. Editado en español por Marion Giraldo)