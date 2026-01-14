Científicos ven otro año casi récord de calor como un "aviso" de un clima peligroso y cambiante

WASHINGTON (AP) — La temperatura promedio de la Tierra el año pasado se mantuvo a un nivel febrilmente elevado, un salto respecto a las tendencias de las últimas décadas, pero no tan récord como 2024 informaron el martes varios equipos de monitoreo climático.

Cinco equipos científicos calcularon que 2025 fue el tercer año más caluroso registrado, detrás de 2024 y 2023. Todos los últimos tres años también se acercaron al límite internacionalmente acordado de 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) de calentamiento desde tiempos preindustriales. Los científicos dijeron que es probable que ese objetivo para limitar los aumentos de temperatura, establecido en París en 2015, se supere para finales de esta década.

Los promedios de temperatura para 2025 rondaron —y en su mayoría superaron— los 1,4 ºC de calentamiento de la era industrial, según los reportes. El servicio climático europeo Copernicus informó que la temperatura media anual de la Tierra el año pasado fue de 14,97 ºC (58,95 ºF), lo que es 1,47 ºC (2,65 ºF) más cálido que en tiempos preindustriales.

El aumento de las temperaturas globales intensifica las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos, poniendo en peligro a las personas y causando daños por miles de millones de dólares. Los equipos de monitoreo del clima advierten que el aumento de temperatura en 2025 es un indicio peligroso de tormentas, calor, inundaciones e incendios que empeoran.

La Tierra se está calentando a un ritmo más rápido

Los últimos 11 años han sido los 11 más calurosos registrados encontraron los grupos de monitoreo climático. Cuando se trasladan a una gráfica, 2023, 2024 y 2025 se destacan notablemente por encima de la línea de tendencia ascendente desde la década de 1980. Cuando se promedian juntos, esos tres años superan la marca de 1,5 grados, según Copernicus.

"Los últimos tres años son indicativos de una aceleración en el calentamiento. No son consistentes con la tendencia lineal que hemos estado observando durante los 50 años anteriores", dijo Robert Rohde, científico jefe del grupo de monitoreo Berkeley Earth.

Aunque Rohde dijo que casi todo el calentamiento se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano, las temperaturas de los últimos tres años se vieron impulsadas por una combinación de menos contaminación por hollín de los barcos, que normalmente tiene un efecto de enfriamiento, actividad solar máxima y quizás una erupción volcánica submarina en 2022.

Samantha Burgess, líder estratégica del clima en Copernicus, dijo que el culpable abrumadoramente claro es la quema de carbón, petróleo y gas natural.

"El cambio climático está ocurriendo. Está aquí. Está impactando a todos en todo el mundo y es nuestra culpa", dijo Burgess a The Associated Press.

Los cinco equipos que encontraron que 2025 estaba cerca de romper récords también incluyeron grupos del Reino Unido, China y Japón. Los equipos de monitoreo climático estadounidenses y la Organización Meteorológica Mundial tienen previsto publicar informes el miércoles. Copernicus y Japón utilizan una combinación de datos satelitales y simulaciones por computadora, mientras que el resto de los grupos utilizan observaciones terrestres y marinas. Los científicos dicen que sus resultados son bastante similares.

El profesor de meteorología de la Universidad del Norte de Illinois, Victor Gensini, que no formó parte de ninguno de los equipos, calificó lo que está sucediendo como "otro disparo de advertencia" de un clima cambiante "donde las temperaturas globales récord o cercanas a récord son la norma, no la excepción".

Las temperaturas más altas ponen en peligro a las personas

Burgess señaló numerosas olas de calor en 2025 que rompieron récords de temperatura locales o nacionales, teniendo efectos significativos en los cuerpos de las personas, así como otros fenómenos meteorológicos extremos.

"Cuando miramos un mundo más cálido, sabemos que los eventos extremos se vuelven más frecuentes e intensos", dijo Burgess, mencionando los incendios forestales de Los Ángeles en 2025. "Cuando tenemos tormentas severas o eventos de inundación, la lluvia es más intensa".

Berkeley Earth calculó que 770 millones de personas —una de cada 12 personas en el planeta— experimentaron calor anual récord, 450 millones de ellas en China. Otros puntos calientes récord incluyeron gran parte de Australia, el norte de África, la península arábiga y la Antártida, según Copernicus. El territorio continental de Estados Unidos tuvo su cuarto año más cálido registrado encontró la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Un factor natural importante en las temperaturas globales es la oscilación El Niño/La Niña, un calentamiento o enfriamiento cíclico del Pacífico ecuatorial que cambia el clima en gran parte del planeta. Por lo general, un cálido El Niño eleva las temperaturas y su contraparte fría La Niña las deprime. El año pasado hubo dos débiles La Niñas frías que no fueron lo suficientemente fuertes como para bajar las temperaturas globales, dijo Burgess.

Un futuro aún más cálido espera

Algunos pronósticos predicen el desarrollo de un El Niño este año, pero aún es incierto, dijeron los meteorólogos. Carlo Buontempo, director del servicio climático de Copernicus, dijo que cuando se materialice el próximo El Niño, lo que espera dentro de los próximos años, probablemente impulsará otro récord de temperatura anual.

Varios de los grupos de monitoreo climático predicen que 2026 será tan caluroso como 2025.

De cara al futuro, tanto Copernicus como Berkeley Earth calcularon que 2029 es la fecha probable en que el promedio a largo plazo del planeta superará el umbral de 1,5 grados.

"En una década, cuando estemos en la década de 2030... el número de eventos extremos en todo el mundo aumentará. El costo asociado con los daños e impactos de esos eventos extremos será peor", dijo Burgess. "Y miraremos hacia atrás al clima moderado de mediados de la década de 2020 con nostalgia".

