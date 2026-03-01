Cientos de barcos anclan en el Golfo Pérsico mientras arrecia la guerra de Estados Unidos contra Irán

LONDRES, 1 mar (Reuters) -

Al menos 150 buques cisterna, incluidos buques de crudo y gas natural licuado, echaron el ancla en aguas abiertas del Golfo más allá del estrecho de Ormuz y docenas más permanecían estacionados al otro lado del cuello de botella, según datos de transporte marítimo publicados el domingo, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a la región en una nueva guerra.

Los petroleros se agruparon en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores de petróleo del Golfo, incluidos Irak y Arabia Saudita, así como el gigante del GNL, Qatar, según estimaciones de Reuters basadas en datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic. (Reporte de Jonathan Saul. Edición en español de Javier López de Lérida)