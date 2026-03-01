Cientos de barcos anclan en el golfo Pérsico, según datos de seguimiento

Por Jonathan Saul

LONDRES, 1 mar (Reuters) -

Al menos 150 buques cisterna, incluidos buques de crudo y gas natural licuado, echaron el ancla en aguas abiertas del golfo Pérsico fuera del estrecho de Ormuz y decenas más permanecían estacionados al otro lado del angosto paso, según datos de transporte marítimo publicados el domingo, después de que los ataques de Estados Unidos e Irán sumieron a la región en una nueva guerra.

Los petroleros se agruparon en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores de petróleo del Golfo, incluidos Irak y Arabia Saudita, así como el gigante del gas natural licuado (GNL), Qatar, según estimaciones de Reuters basadas en datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.

Muchos de los buques se encontraban inmovilizados dentro de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los principales países del golfo Pérsico, incluidos Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, según los datos de MarineTraffic.

Alrededor del 20% del petróleo mundial, incluido el de los productores Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e Irán, pasa por Ormuz, junto con grandes volúmenes de GNL de Qatar.

Además, al menos otros 100 petroleros estaban anclados fuera del estrecho, en las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Omán y en puntos de fondeo, así como decenas de buques de carga, según los datos.

Varios propietarios de petroleros, grandes petroleras y empresas comerciales suspendieron los envíos de crudo, combustible y GNL a través del estrecho de Ormuz tras los ataques, y Teherán dijo que había cerrado la navegación, informaron el sábado fuentes comerciales.

"Por el momento, ninguna autoridad marítima reconocida ha comunicado internacionalmente dicha suspensión formal (del tráfico a través del estrecho)", dijo el sábado el Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Marina de los Estados Unidos, en una nota. (Reporte de Jonathan Saul. Edición en español de Javier López de Lérida)