Cientos de cuentas vinculadas al nazismo son descubiertas en Credit Suisse, según un senador de EEUU

3 feb (Reuters) -

Una investigación ha identificado 890 cuentas en el banco suizo Credit Suisse con posibles vínculos con los nazis, ⁠dijo el senador estadounidense Chuck Grassley ⁠antes de la audiencia del Comité Judicial del martes sobre la facilitación del Holocausto por parte de los bancos.

Entre ellas se encontraban cuentas de la ⁠época , hasta ‌ahora desconocidas, ​del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, una empresa alemana de fabricación de armas y la ​Cruz Roja Alemana, añadió el legislador, que preside la comisión y lleva años siguiendo ‌la investigación sobre Credit Suisse.

UBS, que adquirió Credit ‌Suisse en una operación de emergencia en ​2023, dijo el año pasado que estaba trabajando con el exfiscal estadounidense Neil Barofsky para arrojar luz sobre las cuentas vinculadas a los nazis que tenía su antiguo competidor.

Tanto UBS como Credit Suisse se han disculpado y llegaron a un acuerdo global en 1999 que puso fin a las reclamaciones y cerró la controversia, dijo el banco en una publicación previa de su testimonio ante la Comisión Judicial del ⁠Senado de EEUU, en la que calificaba la investigación actual como una iniciativa voluntaria.

Grassley ha recibido dos informes y una ​actualización sobre el estado de la investigación de Barofsky, dijo el legislador a los periodistas.

La revisión aportó pruebas de que las relaciones bancarias de Credit Suisse con la organización paramilitar nazi SS eran más amplias de lo que se sabía anteriormente, ya que el brazo económico de las SS mantenía una cuenta en el banco, dijo Grassley, citando los registros.

También han salido a ⁠la luz nuevos detalles sobre un plan para ayudar a los nazis a huir a ​Argentina, añadió Grassley.

UBS afirmó que acepta y lamenta profundamente que la Segunda Guerra Mundial fuera un período oscuro en la historia de la banca suiza.

"Abordamos el tema de hoy con solemne respeto", dijo Robert Karofsky, presidente ‍de UBS para América, según el texto preparado.

Al hacerse cargo de Credit Suisse, UBS se comprometió plenamente a retomar la investigación y, desde entonces, ha tomado amplias medidas para facilitar la revisión de Barofsky, dijo Karofsky.

"Ahora, con tres años de experiencia, nuestra prioridad es completar esta revisión para que el mundo pueda beneficiarse ​de las conclusiones del próximo informe final".

Según los asistentes del Comité Judicial del Senado, la investigación concluirá a principios del verano boreal y se espera que el informe final esté listo a finales de año. (Información de Oliver HIrt ‍y Ariane Luthi; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)