Cientos de dolientes asisten al funeral del capitán US$ Omer Neutra, rehén secuestrado por Hamás

JERUSALÉN (AP) — Cientos de dolientes asistieron al funeral militar de un soldado israelí-estadounidense cuyo cuerpo fue devuelto recientemente al país como parte del alto el fuego entre Israel y Hamás.

El capitán Omer Neutra tenía 21 años cuando varios combatientes de Hamás lo asesinaron y trasladaron su cuerpo a Gaza en el ataque del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra. Sus restos fueron entregados a Israel el domingo por la noche, junto con los de otros dos soldados abatidos en el ataque.

Ronen Neutra, padre del fallecido, expresó: “Desde ese día, el viejo mundo se detuvo, se puso de cabeza. Quedamos destrozados, aferrándonos a tu memoria, tu sonrisa, tu voz. Hoy finalmente tenemos un lugar para estar contigo, un lugar para hablarte, un lugar para amarte, aun cuando ya no estás aquí”.

Neutra también fue elogiado por el Almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, y por el presidente de Israel, Isaac Herzog.

“Es hijo de dos naciones. Encarnó lo mejor de Estados Unidos y de Israel. De manera única, ha cimentado firmemente su lugar en la historia como el héroe de dos países”, señaló Cooper.

Orna Neutra habló al final y se dirigió al ataúd de su hijo. “Mi amado”, dijo, con la voz temblorosa y los ojos cubiertos por gafas oscuras. “Todos nos quedamos con el vasto espacio entre quien eras para nosotros y para el mundo en tu vida y lo que aún estabas por llegar a ser. Y con la misión de llenar ese vacío con la luz y la bondad que eres”.

Omer Neutra nació y creció en Long Island, Nueva York, y se mudó a Israel para enlistarse en el ejército como voluntario.

Tras su secuestro, sus padres realizaron alrededor de 40 viajes a Washington para abogar por su hijo, participaron regularmente en protestas en Estados Unidos e Israel y hablaron en la Convención Nacional Republicana del año pasado. Durante más de un año después del ataque del 7 de octubre, creyeron que Omer aún estaba vivo. Tras 14 meses, el Ejército les dio la noticia de que la inteligencia indicaba que había sido asesinado durante el ataque de 2023.

Intercambios de fallecidos

Seis cuerpos de rehenes permanecen ahora en Gaza. Los combatientes del territorio han liberado 22 cuerpos desde que comenzó el alto el fuego el mes pasado. Hamás devolvió 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre. Israel ha entregado 285 cuerpos de palestinos de vuelta a Gaza, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que maneja los intercambios.

Los intercambios de fallecidos son el componente central de la fase inicial del acuerdo, que exige que Hamás devuelva todos los restos de los rehenes lo antes posible. El alto el fuego tiene como objetivo poner fin a la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y el grupo armado palestino.

Abaten a tres adolescentes palestinos en Cisjordania

Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada por Israel, autoridades palestinas afirman que soldados israelíes dispararon, mataron y confiscaron los cuerpos de tres adolescentes palestinos desde el miércoles. Ningún soldado resultó herido en los intercambios, dijo el Ejército.

Dos de ellos fueron asesinados el jueves por la noche al norte de Jerusalén, informó el Ejército, alegando que los menores habían lanzado explosivos hacia una carretera principal.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el Ejército publicó imágenes granulosas y sin fecha que muestran la aparente emboscada. En el video, una de las dos figuras paradas de un muro parece lanzar algo por encima de él. Rápidamente, lo que parecen ser balas comienzan a golpear el suelo, haciendo que los dos se dispersen. Uno cae al suelo.

El Ministerio de Salud palestino identificó a los adolescentes como Muhammad Atem y Muhammad Qasem, ambos de 16 años, y dijo que Israel estaba en posesión de sus cuerpos.

El miércoles, las fuerzas dispararon, mataron y confiscaron el cuerpo de Murad Abu Seifen, de 15 años, cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. El Ejército dijo, sin aportar pruebas, que los soldados le dispararon después de que arrojara un explosivo hacia ellos.

Defense for Children International-Palestine (DCIP), una organización local de derechos humanos que investiga y documenta la violencia contra los menores palestinos, dijo que la familia de Abu Seifen se enteró en las primeras horas del jueves, por medio de autoridades palestinas, que había sido asesinado. DCIP dijo que no tenía información sobre el número de heridas de bala en el cuerpo de Abu Seifen y que no tenía idea de dónde estaba su cuerpo.

La organización afirma que las fuerzas israelíes han retenido los restos de al menos 54 menores palestinos desde junio de 2016. Seis de los cuerpos han sido entregados a sus familias, mientras que 48 cadáveres de niños palestinos siguen retenidos.

Aumenta la violencia en Cisjordania

Los tiroteos son los más recientes en una oleada de asesinatos de menores palestinos en Cisjordania por parte del Ejército israelí, que ha acompañado un aumento general de la violencia en el territorio desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

La oficina humanitaria de la ONU dijo el jueves que 42 palestinos menores de 18 años han sido asesinados por fuerzas israelíes en Cisjordania desde el inicio de 2025. Algunos fueron abatidos durante redadas militares israelíes en barrios densamente poblados, otros por disparos de francotiradores en áreas pacíficas.

Los asesinatos han aumentado mientras el ejército israelí intensifica las operaciones en la Cisjordania ocupada desde el inicio de la guerra.

La violencia de los colonos también se incrementó recientemente con la temporada de cosecha de aceitunas, ya que los agricultores palestinos enfrentan amenazas de colonos israelíes violentos que deambulan por los olivares.

La oficina humanitaria de la ONU dijo el jueves que documentó en octubre el mayor número mensual de ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania desde que la oficina comenzó a llevar un registro en 2006. Se produjeron más de 260 ataques, un promedio de ocho incidentes por día, dijo la oficina.

Israel capturó Cisjordania, junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza, en la guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos buscan recuperar esos territorios para un futuro estado independiente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.