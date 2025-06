Cientos de empleados despedidos de los CDC en EE.UU. están siendo reincorporados

NUEVA YORK (AP) — Más de 460 empleados despedidos de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos recibieron notificaciones el miércoles de que serán reincorporados, según un sindicato que representa a los trabajadores.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) confirmó que se enviaron notificaciones de reincorporación a los exempleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés), pero proporcionó pocos detalles.

Aproximadamente 2400 empleados de los CDC perdieron sus puestos de trabajo en una ola de recortes en las agencias federales de salud en abril, según un conteo de ese momento.

Programas completos de los CDC fueron prácticamente cerrados, incluidos algunos enfocados en el tabaquismo, el envenenamiento por plomo, la violencia con armas, el asma y la calidad del aire, y la seguridad y salud en el trabajo. La oficina que maneja las solicitudes de la Ley de Libertad de Información fue cerrada completamente. Los programas para combatir enfermedades infecciosas también sufrieron un golpe, incluidos los que combaten brotes en otros países, los laboratorios enfocados en el combate al VIH y la hepatitis en Estados Unidos, y personal que intenta erradicar la tuberculosis.

Se calcula que unos 200 de los trabajadores reincorporados laboraban en el Centro Nacional para la Prevención del VIH, la Hepatitis Viral, las Enfermedades de Transmisión Sexual y la Tuberculosis de los CDC, confirmaron funcionarios del HHS. Se está reincorporando al personal de un laboratorio de los CDC que realiza pruebas para enfermedades de transmisión sexual, indicó un empleado de los CDC que no estaba autorizado a declarar sobre lo sucedido y habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato.

Además serán reincorporados unos 150 empleados en el Centro Nacional de Salud Ambiental de los CDC, incluidas personas que trabajan en un laboratorio que se ocupa del envenenamiento por plomo, según el sindicato y los trabajadores.

Los despidos en las agencias federales fueron impugnados en demandas, y en algunos casos los jueces ordenaron a las agencias federales detener el cese de empleados.

Los funcionarios del HHS nunca explicaron cómo tomaron las decisiones de despido en primer lugar.

Y no respondieron preguntas sobre por qué se enviaron las notificaciones, ni cómo se tomaron las decisiones sobre a quién reincorporar.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, dijo que la agencia estaba optimizando operaciones y que "las funciones cruciales de salud pública de la nación permanecen intactas y eficaces".

"El gobierno (del presidente Donald) Trump está comprometido en proteger los servicios esenciales, ya sea apoyando a los mineros de carbón y bomberos a través del NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional), salvaguardando la salud pública por medio de la prevención del plomo, o investigando y rastreando las enfermedades contagiosas más extendidas", señaló.

Las reincorporaciones no deshacen el daño que están causando el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el gobierno de Trump a la salud pública federal, dijeron miembros de Fired But Fighting, un grupo de trabajadores de los CDC afectados que han ayudado a organizar manifestaciones en Atlanta. La más reciente fue bajo la lluvia el martes, en la que algunos asistentes pidieron la renuncia de Kennedy.

"Traer de vuelta a unos pocos cientos de personas de miles que fueron despedidas es un comienzo, pero todavía hay innumerables programas en los CDC que han sido recortados, lo que llevará a un aumento de enfermedades y muertes", señaló en un comunicado Abby Tighe, uno de los fundadores del grupo.

Esta no es la primera vez que a los empleados de la agencia con sede en Atlanta se les dice que están despedidos y después se les convoca a volver. Luego de una ronda anterior de notificaciones de despido en febrero, a unos 180 empleados de los CDC se les dijo en marzo que regresaran.

