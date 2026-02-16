Cientos de empresarios canadienses buscan invertir en México con condiciones de seguridad

Una delegación de casi 400 empresarios canadienses se reunió el lunes con líderes del sector privado en México, para explorar oportunidades de inversión con mayor seguridad para sus compañías.

Esta misión, una de las mayores que haya visitado territorio mexicano, llega en un momento en que Canadá y México revisan, junto con Estados Unidos, el tratado comercial de América del Norte (T-MEC) y en medio de las tensiones provocadas por las amenazas arancelarias de Donald Trump a sus vecinos y socios comerciales.

"No hay mejor momento que ahora para forjar estas nuevas alianzas", dijo Dominic Leblanc, ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, aunque aclaró que la seguridad es prioritaria.

"Si queremos que las inversiones y los empresarios sigan creciendo, ellos necesitan ver al gobierno trabajando en prioridades como esa", indicó Leblanc durante la firma de un memorándum de entendimiento entre líderes empresariales de ambos países.

Este evento ocurre a varias semanas del secuestro de diez mineros mexicanos que trabajaban para una compañía canadiense. Las autoridades confirmaron la muerte de cinco de ellos y continúa la búsqueda de los cinco restantes.

El ministro canadiense subrayó "las alianzas" entre agencias de seguridad y "líderes militares" de México y Canadá y anunció que la Real Policía Montada de Canadá planea "duplicar" este año el número de oficiales que trabajan en la embajada de Canadá en México.

Esta medida tiene el objeto de "tener esas alianzas con autoridades mexicanas, para trabajar en operaciones conjuntas", dijo sin dar más detalles.

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que el reciente secuestro de los mineros en el estado de Sinaloa (noroeste) no tiene por qué interferir en las relaciones entre ambos países aunque consideró "inteligente" incluir el tema de la seguridad en el diálogo bilateral.

En ese apartado, Ebrard enfatizó que la prioridad para el gobierno mexicano es "frenar radicalmente el tráfico de armas hacia México" principalmente de Estados Unidos, indicó.