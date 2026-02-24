Cientos de evacuados en Bali por inundaciones
Cientos de personas, incluyendo decenas de turistas, tuvieron que ser evacuadas de algunas partes de Bali debido a las inundaciones que azotan esta turística isla de Indonesia
Cientos de personas, incluyendo decenas de turistas, tuvieron que ser evacuadas de algunas partes de Bali debido a las inundaciones que azotan esta turística isla de Indonesia, informó el martes un funcionario local.
Desde el lunes por la noche varios distritos de Bali y la capital provincial, Denpasar, se encuentran bajo el agua debido a intensas precipitaciones, indicó I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, alto funcionario de la agencia local de gestión de catástrofes.
En el distrito de Badung, varios cafés y una gasolinera quedaron sumergidos, por lo que turistas tuvieron que ser evacuados a bordo de embarcaciones neumáticas.
"Vinimos a visitar el zoológico de Bali, queríamos ver elefantes, pero debido a las inundaciones es imposible", dijo a AFP Briana Palacios, una mexicana de 28 años.
Una treintena de turistas extranjeros fueron evacuados el martes debido a las inundaciones, según el funcionario.
En total, alrededor de 350 personas tuvieron que refugiarse temporalmente en albergues debido a la crecida de las aguas el martes, declaró Gede, añadiendo que la mayoría pudo regresar a sus hogares una vez que el agua descendió.
No se ha reportado ningún fallecimiento a causa de las inundaciones, precisó.
Las lluvias torrenciales también obligaron a desviar dos vuelos internacionales con destino a Bali más temprano este martes, y otros tres vuelos de salida fueron retrasados, indicó un portavoz del aeropuerto en un comunicado.
En septiembre, inundaciones repentinas que afectaron algunas zonas de Bali dejaron al menos 18 muertos y cuatro desaparecidos.