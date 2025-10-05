Cientos de excursionistas en el Everest escapan de la ventisca

Por Ryan Woo

BEIJING, 5 oct (Reuters) -

Cientos de excursionistas varados por una ventisca cerca de la cara oriental del Everest, en el Tíbet, fueron puestos a salvo por los equipos de rescate, informaron el domingo medios de comunicación estatales chinos, cuando nevadas y lluvias inusualmente intensas azotaban el Himalaya.

Hasta el domingo, 350 excursionistas habían llegado a la pequeña localidad de Qudang y se había establecido contacto con los más de 200 restantes, informó la CCTV.

Los visitantes del remoto valle de Karma, que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest, se contaban por centenares esta semana, aprovechando los ocho días de vacaciones del Día Nacional en China.

"Hacía mucho frío y humedad en las montañas, y la hipotermia era un riesgo real", dijo Chen Geshuang, que formaba parte de un equipo de trekking de 18 personas que llegó hasta Qudang. "El tiempo de este año no es normal. El guía dijo que nunca se había encontrado con un tiempo así en octubre. Y ocurrió de repente", dijo Chen a Reuters.

Las nevadas en el valle, con una altitud promedio de 4200 metros, comenzaron el viernes por la noche y persistieron durante todo el sábado.

Los senderistas restantes llegarán a Qudang por etapas bajo la guía y asistencia de los equipos de rescate organizados por el Gobierno local, informó la CCTV de China. El grupo de Chen descendió de las montañas el domingo y fue recibido por los aldeanos tras soportar una angustiosa noche de fuertes nevadas combinadas con truenos y relámpagos. Con lágrimas en los ojos, Chen aceptó las ofertas de té dulce y la promesa de calor, dijo. "De vuelta en el pueblo, comimos y por fin entramos en calor", agregó.

Cientos de aldeanos locales y equipos de rescate se habían desplegado para ayudar a retirar la nieve que bloqueaba el acceso a la zona, donde habían quedado atrapadas cerca de 1000 personas, según un informe anterior de Jimu News, un medio respaldado por el Estado.

La cara norte del Everest, debido a su fácil acceso por carretera asfaltada, atrae regularmente a un gran número de turistas. Octubre es temporada alta, cuando los cielos suelen despejarse al final del monzón indio. (Reporte de Ryan Woo en Pekín y Casey Hall en Shanghai; edición en español de Javier López de Lérida)